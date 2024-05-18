В 2024 году Bugatti представит новый гиперкар, который впервые в истории французской марки получит гибридную силовую установку. Об этом сообщает thesupercarblog.com. Машина придет на смену модели Chiron.

Отмечается, что новый гиперкар сможет разгоняться до 500 км/час. Преемник Chiron получит гибридную силовую установку на базе атмосферного двигателя V16. Объем агрегата составит 8,3 л, а суммарная мощность — 1800 л.с.

Подробная информация о модели, включая ее название, будет известна ближе к началу премьеры.