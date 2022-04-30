Страны Европейского Союза планируют на следующей неделе одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть.

Как сообщает «Европейская правда», об этом, ссылаясь на источники в Еврокомиссии и среди европейских дипломатов, пишет The New York Times.

Как говорится, странам ЕС понадобилось несколько недель, чтобы согласовать параметры новых санкций. The New York Times отмечает — Интенсивные переговоры будут продолжаться и в нынешние выходные, прежде чем Европейская комиссия, вынесет окончательное предложение на бумаге для одобрения послов ЕС.

Послы встретятся в среду и планируют до конца следующей недели окончательно одобрить шестой санкционный пакет против РФ.

Нефтяное эмбарго станет самым большим и важнейшим новым шагом в шестом пакете санкций ЕС. Он также будет включать санкции против Сбербанка РФ, а также против ряда высокопоставленных россиян.

Прогресс в вопросе санкций cтал возможным благодаря изменению позиции Германии – за последние недели ей удалось снизить долю российской нефти с трети до 12%, сделав полное эмбарго «управляемым».

«Проблема, которая всего несколько недель назад казалась очень большой для Германии, стала намного меньше», — заявил вицеканцлер Роберт Габек.

Несмотря на это, как отмечает издание, нефтяные санкции против РФ будут вводиться поэтапно. На первом этапе они будут касаться транспортируемой танкерами нефти. В свою очередь, ограничения против трубопроводной нефти могут заработать только через несколько месяцев.

Кроме того, вероятно, что в обоих случаях ЕС позволит своим компаниям завершить действующие контракты с российскими нефтяными компаниями.

Напомним, что неделю назад в интервью ЕвроПравде советница министра энергетики Лана Зеркаль рассказала о требовании Украины начать нефтяные санкции «введением предыдущего эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, поступающие по морским путям».

«Это было бы сильным психологически взвешенным шагом, который не навредил бы европейцам, но одновременно показал бы РФ, что Европа действительно серьезные намерения и готова к следующим шагам.

Если не будет официального эмбарго на так называемую нефть, которая поступает морскими путями, то это будет означать, что в Европе продолжается дискуссия по поводу вообще возможности таких санкций», — добавила она.