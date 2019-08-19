Львиную долю доходов ГНФАР поглотил бюджет

Начиная с 2001 года по 1 августа 2019 года Госнефтефонд от продажи прибыльной нефти с блока «Азери-Чираг-Гюнешли» ГНФАР получил 143 млрд. 366 млн. долларов, говорится в сообщении ГНФАР.

«В январе-июле текущего года доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ и конденсата с месторождения Шах-Дениз составили $5 млрд. 160 млн. В том числе, от продажи конденсата с месторождения Шах-Дениз в фонд за отчетный период поступило $209 млн», — отметили в фонде.

На сегодняшний день общие объемы Госнефтефонда составляют 42,46 млрд. долларов. «Что же получили граждане страны от 100 млрд. долларов государственных доходов, израсходованных за последние 19 лет? – вопрошает профессор экономики, председатель Движения демократии и благоденствия Губад Ибадоглу. — Почему в стране, которая потратила такую сумму, граждане страдают от безработицы и бедности, многие из них вынуждены мигрировать в поисках работы? Качество общественного здравоохранения и образования оставляет желать лучшего».

По свидетельству ученого, население крупных городов не имеет доступа в полной мере к качественным дорогам, питьевой воде и канализации. И хотя большая часть доходов от нефти была потрачена инфраструктурные проекты в отдаленных районах, там ситуация еще хуже. Согласно официальным данным, 95% населения страны имеют доступ к природному газу. Однако в действительности некоторые провинциальные районы не снабжаются газом. Газоснабжение находится на низком уровне, часты сбои и поступает множество жалоб граждан на эту услугу.

Еще одной проблемой является отравление углекислым газом, которая ежегодно уносит жизни из-за нестандартных отопительных приборов и кирпичных печей. И если в 2007 году количество госпитализаций в токсикологическом центре составляло 173 случая, то в 2017 году этот показатель был в 4 раза выше. Ученый отметил, что 60% государственного бюджета на 2019 год приходится на доходы от нефти. Только 4,2 процента выделено на здравоохранение, а 0,06 процента — на охрану окружающей среды. В расходах бюджета текущего года 39,9% приходятся на строительство . Данное направление в приоритете уже многие годы и является источником коррупции.

«Две девальвации, ставшие результатом глобального падения цены нефти в 2015 году, продолжают влиять на экономику Азербайджана и качество жизни населения. С тех пор закрылось тринадцать банков, просроченные долги населения коммерческим кредитно-финансовым структурам превысили полтора миллиарда манатов. При этом средняя зарплата в долларах США значительно снизилась. На сегодняшний день азербайджанцы зарабатывают на 252 доллара в месяц меньше, чем 4 года назад. Среднемесячная зарплата в прошлом году составила 318 долларов США», — сообщил экономист.

По мнению Г. Ибадоглу, несмотря на объявленную с падением цены нефти диверсификацию экономики, начиная с позапрошлого года из-за роста индексов «черного золота» зависимость от нефтедолларов усилилась к 2015 – 2016 гг. Тому свидетельство возросшая доля доходов от экспорта нефти в поступлениях государственной казны. Доля доходов от нефти в поступлениях государственного бюджета выросла с 47,7% в 2017 году до 59,5% в 2018 году, а доля сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа в экспорте — с 88,62% в 2017 году до 91,17% в 2018 году, и наконец, доля нефтегазовой отрасли в BBП — с 37,17% в 2017 году до 42,56% в 2018 году.

Тенденция роста нефтяных доходов в госбюджете постепенно растет. И если в доходах госбюджета прошлого года на этот источник пришлось 10 млрд. 995 млн. манатов, в бюджете этого года объем трансфертов спрогнозирован уже на уровне 11 млрд. 364 млн. манатов. Таким образом, поступления только ГНФАР на уровне 50%, а объем прямых нефтяных доходов в бюджет за счет выплат SOCAR и AIOC составит 13 млрд. 700 млн. манатов, что на 70% больше, чем 2017 году. B свою очередь, это дает основание утверждать, что в текущем году доля доходов от нефтяного сектора в совокупных доходах госбюджета превысит 60%.

Ученый напомнил, что цели ГНФАР состоят в том, чтобы финансировать стратегические проекты в сфере социально-экономического развития, а также копить и сохранять доходы от нефти для будущих поколений в целях обеспечения справедливого распределения доходов между поколениями. Между тем, по состоянию на 1 октября 2018 года ГНФАР перечислил в госбюджет 90 млрд. 487 млн. долларов США. Согласно расчетам, каждые 2 из 3 долларов бюджета из нефтяных поступлений ГНФАР были израсходованы в период с октября 2016-2018 годов.