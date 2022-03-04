Ситуация в России ставит под вопрос будущее средств Государственного нефтяного фонда Азербайджана, вложенных в российский фондовый рынок и рынок недвижимости.

Под занавес прошлой недели суверенный фонд высказался по поводу влияния войны на активы в РФ весьма обтекаемо. ГНФАР сообщил, что внимательно отслеживает события в мировой экономике, геополитике и на финансовых рынках. Глубоко изучает возможные риски для инвестиционного портфеля и принимает соответствующие решения.

«Последние события оказывают влияние на международные биржи и финансовые рынки РФ. Мы наблюдаем серьезные краткосрочные колебания», — сообщили в фонде. И обнадежили: высокодифференцированный глобальный инвестиционный портфель Государственного нефтяного фонда отвечает реализации его целей и задач. Он учитывает целый ряд ключевых рисков, геополитических в том числе, и способен застраховаться от таких шоков. Сообщается также, что порядка 80% инвестиционного портфеля составляют низко волатильные и высоколиквидные ценные бумаги с фиксированным доходом и золото. Что же касается вложений в акции – это не только акции ВТБ, но доли 1600 крупнейших компаний мира.

«Следовательно, изменение объема средств, — сообщили в ГНФАР, — а также показатель рентабельности оцениваются в контексте общего портфеля, а не акций или инвестиционных активов отдельных компаний. Подробная информация об этом отражается в квартальных и годовых отчетах о деятельности фонда».

Переходя от общего к частному, общественность интересуют риски применительно к российским активам ГНФАР. А здесь нелишне припомнить, что по новой инвестиционной политике фонда, утвержденной в 2012 году, в его инвестиционный портфель вошли такие финансовые инструменты, как акции, недвижимость и золото. В этом контексте фонд приобрел порядка 3% акций российского банка ВТБ, инвестировав в них 500 млн долларов. Кроме того, в том же году ГНФАР приобрел за 133 млн долларов офисно-торговый центр «Галерея Актер», расположенный в бизнес-центре Москвы по адресу Тверская, 16. Итого 633 млн долларов.

Примечательно, что спустя десять лет по состоянию на 2021 год у ГНФАР в России оставалось лишь 270 млн долларов из 633 млн долларов, вложенных некогда в фондовый и недвижимый рынки РФ. Потери можно было бы объяснить пандемией, однако еще на октябрь 2019 года, согласно официальным сводкам, от активов ГНФАР в России оставалось 298 млн долларов. «В сложившейся нелегкой ситуации будущее оставшихся 270 млн под вопросом. Мы можем потерять большую часть и этих средств», — говорит экономист Неймат Алиев.

Между тем ВТБ, в акции которого вложены средства азербайджанского суверенного фонда, вошел в число большинства системно значимых российских банков, оказавшихся под санкциями. Наиболее жесткие санкции США ввели против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «Открытия» и Промсвязьбанка — все они попали в список SDN. Ранее в среду стало известно, что Евросоюз запретил с 12 марта оказывать услуги SWIFT попавшим под санкции российским банкам. Решение касается ВТБ, банка «Россия», «Открытия», Новикомбанка, Просмвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Фондовый рынок РФ без преувеличений находится в самой активной стадии кризиса, считают российские аналитики. Также отмечается, что результатом санкций может стать жесткая коррекция на рынке недвижимости. В среднесрочной перспективе рынок недвижимости, скорее всего, ждет затяжная стагнация.