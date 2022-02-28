Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) внимательно следит за происходящим как в мировой экономике, на геополитической арене, так и на финансовых рынках, проводит соответствующий анализ, глубоко изучает возможные риски для инвестиционного портфеля и принимает соответствующие решения.

Об этом рассказали в фонде, комментируя вопрос о влиянии войны между Россией и Украиной на активы фонда в России.

«Последние события оказывают влияние на международные биржи, в том числе и на российские финансовые рынки, и мы наблюдаем очень серьезные краткосрочные колебания.

Известно, что причины, приведшие к нынешним колебаниям, не имеют традиционного экономико-финансового характера, и в настоящее время мировая экономика и финансовые рынки сталкиваются с другой картиной, как по значению, так и по масштабам. Государственный нефтяной фонд Азербайджана внимательно следит за происходящим как в мировой экономике, на геополитической арене, так и на финансовых рынках, проводит соответствующий анализ, глубоко изучает возможные риски для инвестиционного портфеля и принимает соответствующие решения. На данном этапе стоит еще раз напомнить, что ГНФАР является глобальным инвестором”, — отметили в фонде.

В то же время отмечено, что высокодифференцированный глобальный инвестиционный портфель Государственного нефтяного фонда не только отвечает реализации его целей и задач, но и построен с учетом ряда ключевых рисков, в том числе геополитических, и способен застраховаться от таких шоков:

«Например, около 80% инвестиционного портфеля ГНФАР составляют характеризующиеся высокой ликвидностью и низкой волатильностью ценные бумаги с фиксированным доходом и золото, которые, как известно, считаются более надежными инструментами в кризисные периоды. Естественно, что вложения в акции, входящие в инвестиционный портфель ГНФАР и включающие в себя не только акции банка ВТБ, но и доли 1 600 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации, играют исключительную роль в обеспечении диверсификации портфеля, обещая высокую доходность в долгосрочной перспективе. Следовательно, изменение объема средств ГНФАР, а также показатель рентабельности оцениваются в контексте общего портфеля, а не акций или инвестиционных активов отдельных компаний, и подробная информация об этом отражается в квартальных и годовых отчетах о деятельности фонда”.

Напомним, что согласно новой инвестиционной политике ГНФАР, утвержденной в 2012 году, в его инвестиционный портфель вошли такие финансовые инструменты, как акции, недвижимость и золото. В этом контексте фонд приобрел около 3% акций российского банка ВТБ, инвестировав 500 млн долларов США.

Кроме того, в том же году ГНФАР приобрел за 133 млн долларов США офисно-торговый центр “Галерея Актер”, расположенный в бизнес-центре города Москвы по адресу Тверская, 16.(Report)