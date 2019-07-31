Кочарян — буревестник

Внутриполитическая ситуация Армении вывела из своего лексикона слово «стабильность». Причем вывела она его не сегодня и даже не вчера, а ровно три года тому назад, после апрельских столкновений.

Рана «Четырехдневной войны» по сей день кровоточит, и как результат еще больше расщепляет армянское общество на маленькие атомы. Те, кто вчера еще горлопанили за Пашиняна, сегодня столкнувшись с жестокой реальностью, что Пашинян не Ли Куан Ю, и быть им не собирается, оказались у разбитого корыта. Нельзя сказать, что они уже готовы выйти и свергать, но в политике главное тенденция, и она пока играет на руку «карабахцам».

Ситуация, в которой оказался Пашинян, незавидная. Даже врагу не пожелаешь и не позавидуешь. «Продавить» себя через улицу это, конечно, излюбленный метод популистов, так приходили к власти в разные времена разные политические деятели, идеологии, партии, но они, в отличие от Никола, понимали свою популистскую сущность, а потому сразу же радикализовывались и уходили в авторитаризм, удерживая власть «железными рукавицами». По-другому, увы, не получается. Эйфория у населения проходит, наступают реалии, а они с оккупацией Карабаха перестали быть «сладкими».

Реальные «ключи» легитимности власти в Армении принадлежат России: сначала Ельцину, последние 20 лет Путину, затем еще кому-то, кто будет после. Вопрос только в том, кто держит эти ключи. По сути, вся внутриполитическая конкуренция и борьба сведена к тому, кто будет держать эти «ключи». Нет, естественно они будут у тех кого Россия пожелает, но ситуация с Пашиняном показала, что армяне и Кремлю могут продавить своего какого-то кандидата. Никол смог добиться, чтобы его слышали, но не смог добиться, чтобы его слушали. Придти к власти он смог, но не смог удачно «продать» себя.

Россия ужесточила свою финансовую политику в отношении новой власти в «заморских» территориях, подняла цены на газ, плюс ко всему выдавила из Пашиняна то, чего не могла добиться у своего экс «держателя ключей» Сержа, отправить военный контингент в Сирию. Данное поспешное, необдуманное решение Еревана закрыло им двери в Вашингтоне и Брюсселе. Тем самым все прозападно-либеральные начинания Пашиняна пали под обломками сирийских руин.

С другой стороны, нет просвета и в том, что Азербайджан или Турция откажутся от своей политики изоляции Армении, хотя, чего греха таить, в Баку возлагали большие надежды на новую власть в Ереване, что она будет умнее предыдущей и захочет поменять региональную конфигурацию. В Баку полагали, что новые демократические власти Еревана, не пойдут по стопам карабахских бандформирований и начнут строить все по-новому. Напротив, Пашинян попытался усадить за стол переговоров марионеток сепаратистов и призывал с ними к диалогу.

В Азербайджане никогда не было иллюзий по поводу Армении. В Баку всегда отчетливо понимали, что Армения — это марионеточное государство Кремля, а тут «демократ-марионетка» Никол, предлагает вести переговоры со своим марионеточным образованием. Азербайджану давно стоит перестать что-то обсуждать с Арменией в этом вопросе. Диалог по Карабаху должен идти напрямую с Москвой, так как Ереван не в силах даже определить, кто будет во главе государства, а если и определяет, как допустим с Пашиняном, то страна автоматически парализуется.

Сегодня экс президент, «отец» «карабахского ОПГ» Роберт Кочарян, в своем интервью газете «Голос Армении», заявил, что нынешняя власть Армении не сможет долго продержаться и не имеет перспективы переизбрания.

«С таким качеством управления эта власть долго не продержится и не имеет перспективы переизбрания. При этом избиратель уже будет сыт по горло популистами и станет разборчивее в своем выборе», – считает Кочарян.

Стрела уже выпущена, теперь дело нужно довести до конца, а именно подвести Пашиняна и его власть к крайней черте, после чего падение будет неизбежно. Подвести должна, конечно же, Россия, а подтолкнет ее «карабахский клан» во главе с Кочаряном.

Кстати, судя по высказываниям Кочаряна оказывается, что он ко всему еще и великий знаток географии.

«Армения зажата между четырьмя странами, с Турцией и Азербайджаном отношения не сложились, Иран — в черном списке у США под постоянным санкционным давлением, Грузия активно стремится в геополитический альянс, конфликтующий с тем, где Армения прописалась», — говорит он.

А не он ли и ему подобные, втянули Армению и ее несчастный народ в эту безнадежную ситуацию, в результате чего, как он сам признает, ухудшается демографическая ситуация в стране?

«У нас небольшое стареющее население при стабильно ухудшающейся демографической ситуации, что лишает нас эффекта масштабной экономики. Проблемные отношения с двумя из четырех соседей не позволяют стать региональной либеральной площадкой для широкого спектра разного рода сервисов. Мы не обладаем сколь-либо значительными природными ресурсами, делающими нас привлекательными для крупных транснациональных корпораций», — говорит он.

Как показывает практика, кто бы в Ереване не сидел, ситуация для Баку по урегулированию карабахского конфликта не меняется. Может поменяться только в случае если, в Кремле что-то изменится в отношении Баку, а таких перспектив нет. Но в таких условиях, для Баку открываются новые перспективы расширения и углубления военно-политических отношений с Западом.