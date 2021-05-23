Второй президент Армении и лидер альянса «Армения» Роберт Кочарян заявил, что на его сторонников оказывается давление со стороны властей.

«Уже несколько дней, как ко мне поступают сведения о том, что в отдельных местах, в отношении моих соратников начались давления со стороны правоохранительных органов.

Во имя того, чтоб перевернуть страницу поражения, во имя национальной солидарности, я могу простить допущенные по отношению ко мне беззаконие и несправедливость. Но хочу предупредить, что ни один случай сфабрикованного преследования в отношении моих соратников не забудется и не будет прощен.

Любой чиновник, допустивший беззаконие, очень скоро ответит перед законом», — заявил Кочарян.