Кочарян сколотил предвыборный блок

Роберт Кочарян и главы партий «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения» подписали меморандум о создании предвыборного блока. Об этом сообщает РИА «Новости».

Презентация альянса состоялась в Ереване на митинге политических сил, присоединившихся к Кочаряну.

Предвыборный блок получил название «Армения». Предполагается, что он будет участвовать в предстоящих в июне парламентских выборах.

Главой партии «Дашнакцутюн» является политик Ишхан Сагателян, а «Возрождающуюся Армению» возглавляет бывший губернатор Сюникской области Ваге Акопян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения досрочных парламентских выборов в стране. Также политик сообщил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьера от правящей партии «Гражданский договор».

Внеочередные парламентские выборы в Армении запланированы на 20 июня.