Президент США Джо Байден выпустил новый видеоролик в рамках своей кампании по переизбранию, который начал со слов о своем преклонном возрасте, передает ТАСС.

«Смотрите, я немолод. И это не секрет. Но дело в том, что я знаю, как добиваться целей на благо американского народа», — сказал американский лидер в видео, опубликованном на его YouTube-канале . В конце ролика Байдена попросили «снять новый дубль» вступления, в котором он пошутил: «Смотрите, я молод, энергичен и красив. Для чего же я все это делаю?»

Демократ Байден вновь раскритиковал своего оппонента — республиканца Дональда Трампа. «Дональд Трамп считает, что работа президента заключается в заботе о Дональде Трампе. Я считаю, что работа президента — это бороться за вас, американцы. И это то, чем я занимаюсь», — сказал он.

Сейчас нет практически никаких сомнений в том, что Республиканская партия официально выдвинет в качестве своего кандидата в президенты предыдущего главу американской администрации — 77-летнего Трампа. Вопрос официального выдвижения кандидатуры Байдена Демократической партией тоже фактически решен. По сути, к появлению какой-то другой фигуры в качестве кандидата демократов может привести только добровольный отказ Байдена, которому 81 год, от продолжения борьбы за переизбрание. Однако он до настоящего времени категорически отвергал призывы некоторых однопартийцев отказаться в силу возраста от участия в предвыборной гонке и дать шанс выйти на авансцену новому поколению политических деятелей. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.