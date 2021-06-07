Давайте на минуту предположим, что на внеочередных парламентских выборах в Армении к власти придет прокремлевская сила — блок экс-президента Роберта Кочаряна, и, наконец, сбудется золотая мечта Владимира Путина.

Можно ли будет считать такое развитие политических событий в Армении победой Москвы, или она окажется пирровой?

Останься Никол Пашинян у руля Армении, он рано или поздно вырулит в направлении Запада, и с этим Москва ничего не сможет поделать, как не удалось ей противостоять приходу к власти демократических сил в 2018 году. Даже несмотря на свои военные базы, на полную экономическую зависимость Армении от России, на достаточно сильные рычаги влияния на армянский политический истеблишмент.

А сможет ли Кочарян в случае победы на выборах удержать Армению в поле орбиты Кремля? Тоже сомнительно. Поскольку армянское общество сильно поляризовано, достаточно большой процент населения предпочитает видеть во власти демократические силы. Кочаряну же, чтобы удержаться, нужен будет быстрый экономический прорыв, большие финансовые вливания, которых у него нет, да Россия и не способна взять на себя и эту ношу. Остается путь военного реванша. Но армянская армия получила сокрушительный удар, для ее восстановления нужно время и опять же деньги. Потому как Россия, как и раньше, будет предоставлять ей вооружение не первой свежести и не бесплатно, а за счет кредитов или, возможно, в обмен на какие-то экономические преференции или объекты хозяйственной деятельности. И все равно армянской армии будет сложно конкурировать с азербайджанской, как в плане вооружения, так и подготовки личного состава, который благодаря Турции проходит обучение и тренировки по стандартам НАТО. Да и сам фактор Турции всегда будет висеть, как дамоклов меч, как над Арменией, так и над Россией, пойти против второй по силе армии в НАТО они не осмелятся. Да и друг Путин не вечный. В то же время и Азербайджан в этой ситуации не остановится на достигнутом, продолжит укреплять и модернизировать свою армию. Как сказал президент Ильхам Алиев 26 февраля 2021 года на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ, «Азербайджан создает армию, которая будет представлять собой малую модель турецкой армии». Подтвердил это и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, заявив, что Анкара и Баку начали реализацию «дорожной карты» по модернизации Вооруженных сил Азербайджана. «Мы подготовили и приступили к реализации «дорожной карты», направленной на поддержку реструктуризации и модернизации азербайджанской армии в соответствии с требованиями времени и для повышения совместной деятельности армий двух братских стран в будущем», — сказал Акар.

А если на парламентских выборах победу снова одержит блок Пашиняна, то есть опасения, что он постарается освободиться от пророссийских сил и военных баз. Получившему даже несмотря на сокрушительное поражение в войне мандат от народа Пашиняну эта задача будет по силам. Потому как, сказав «нет» Кочаряну, армяне тем самым выразят свое отношение и к России.

Но возникает в этом случае вопрос: не останется ли тогда Армения один на один с враждебными для себя Турцией и Азербайджаном?

Но в том-то и дело, что в случае победы Пашиняна Армения возьмет курс на созидание и сотрудничество с Турцией и Азербайджаном, откроются все коммуникации, Армения станет участником всех региональных проектов. Неслучайно же Пашиняна в Армении называют «турком». Кочарян же, если даже по приказу Москвы все же пойдет на открытие Зангезурского коридора, вновь будет поощрять националистические и реваншистские тенденции, а Россия, умело используя карабахский фактор, продолжит балансировать между своим союзником и партнером.

До выборов осталось меньше двух недель, и согласно соцопросу, проведенному армянским представительством Gallup International Association, на сегодня почти равное число потенциальных избирателей поддерживает конкурирующие партию «Гражданский договор» Пашиняна и блок «Армения», возглавляемый Кочаряном. Сегодня стартовала предвыборная кампания. Борьба ожидается нешуточная, возможно даже, что первый тур не определит победителя. Результаты могут оказаться неожиданными. Несмотря на недобрую славу, Кочарян может за оставшиеся дни перетянуть к себе протестный электорат и неопределившихся. Неслучайно политолог Александр Искандарян говорит, что «Кочарян сумел превратить себя в антиНикола», за счет чего «он может набрать приличный процент голосов». И хотя у Пашиняна довольно сильные позиции, нельзя исключать и влияние достаточно изменчивых внешнеполитических вызовов, в частности любая провокация в Карабахе или на границе с Арменией может переломить ситуацию.

Как бы то ни было, Армения на пороге больших политических перемен, и будем надеяться, что выборы не приведут к очередным потрясениям, Азербайджану, во всяком случае, это совершенно невыгодно. Подождем-с…