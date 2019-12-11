Китайский фактор

Год назад американская геополитическая разведывательная платформа Stratfor опубликовала свой прогноз по политике США в Центральной Азии. Аналитики этого агентства, которые называют себя «теневым ЦРУ», указали в этом прогнозе, что Соединенные Штаты стремятся укрепить связи со странами на периферии бывшего Советского Союза — от Восточной Европы до Кавказа и Центральной Азии.

Согласно статье, Вашингтон давно определил центральноазиатские республики и Афганистан как зону национальных интересов США, поэтому на этот регион нацелен весь спектр американских информационных кампаний. Для того чтобы эти кампании были эффективными, в течение последних нескольких лет в Центральную Азию вносили огромный вклад не только независимые СМИ и прозападные НПО, но и привлекались военные специалисты в области информационной войны – военнослужащие 4-й группы психологических операций вооруженных сил США.

По всей видимости, действия эти связаны со все большим проникновением Китая в страны Средней Азии — Киргизию, Казахстан, Узбекистан. Как отмечает, например, Би-би-си, сегодня особенно в Кыргызстане боятся этого. Усиление авторитета Китая на мировой арене сильнее всего ощущается среди его соседей. По странам Центральной Азии, играющим ключевую роль в воплощении амбиций Пекина, за прошедший год прокатилась волна протестов против «китайской экспансии». Причем в Кыргызстане недоверие подогревается растущим государственным долгом перед КНР.

Недавно местные фермеры стали жаловаться на массовый падеж скота. В социальных сетях распространялись фотографии умерших животных, в подписях говорилось, что они погибли из-за загрязненной химикатами воды.

Вину местные жители мгновенно возложили на китайскую компанию Zhong Ji Mining, занимавшуюся разработкой крупного золоторудного месторождения неподалеку. Разбираться приехала комиссия из Гостехинспеции: взяв анализы, специалисты заключили, что причиной стала инфекция, и рекомендовали закопать трупы животных. Zhong Ji Mining, дабы не обострять и без того сложные отношения с местным населением, согласилась все равно выплатить компенсации.

Но китайцев это не спасло: спустя несколько недель, в начале августа, несколько сотен местных жителей отправились к воротам предприятия и потребовали у сотрудников компании прекратить работу; после перепалки стороны начали забрасывать друг друга камнями.

Несколько десятков человек — в основном китайцы — пострадали. Почти 200 рабочим пришлось покинуть месторождение, их техника была повреждена, и Zhong Ji Mining приостановила разработку месторождения на неопределенный срок.

Такие инциденты между китайскими рабочими и кыргызстанским населением не единичны: в сентябре прошлого года разгневанное население села Майдан на юге страны заперло представителей китайской золоторудной компании в грузовом металлическом контейнере, обвинив китайских рабочих в незаконной разработке месторождений золота. В апреле прошлого года жители села Казарман в Джалал-Абадской области, обеспокоенные экологической ситуацией в своем регионе, напали на совместное кыргызско-китайское предприятие и подожгли технику.

У жителей близлежащих сел вокруг месторождения Солтон-Сары в Нарынском районе были схожие претензии к китайцам. Все они жалуются на экологию и описывают, как из-за работ над месторождением столбом стоит едкий дым, как они боятся, что из-за химикатов болеют их дети.

Привычный образ жизни окрестностей месторождения китайцы нарушили не только активной деятельностью: некоторых местных приход Zhong Ji Mining лишил дохода. Дело в том, что золотые запасы Солтон-Сары находятся близко к поверхности земли, и жители соседнего села Эмгекчил добывали и обрабатывали его сами, кустарно.

Но с приходом китайцев золотодобытчиков стали задерживать и штрафовать.

Zhong Ji — одно из почти 400 китайских предприятий, которые официально работают в Кыргызстане. Российских, для сравнения, — менее 300.

Китай — один из ключевых торговых партнеров страны, подчеркивают киргизские власти. Антикитайские протесты крайне неудобны для Бишкека, которому в условиях нестабильной политической ситуации необходимы инвестиции из КНР.

Так почему же ни Пекину, ни Бишкеку не удается «продать» выгоду от такого партнерства кыргызстанцам? Одна из причин — отсутствие прозрачности в политике, которую проводят киргизские власти. Другая причина — это обратная сторона расширяющегося экономического сотрудничества: растущий государственный долг. На Китай приходится около 45% всего внешнего долга Кыргызстана, в прошлом году страна была включена в список «финансово уязвимых» перед Пекином государств.

Четкого плана по погашению огромного долга перед Китаем у правительства Кыргызстане нет. Отвечая на вопросы об этом, чиновники отделываются общими фразами. Многие кыргызстанцы боятся, что за китайский долг государству придется расплачиваться приграничными землями — схожим образом это произошло в соседнем Таджикистане. Их страхи исторически обоснованы: в результате крайне непопулярного соглашения с Пекином в 1999 году Кыргызстан передал Китаю часть приграничных территорий.

Как бы в очередной раз не дошло до такого.