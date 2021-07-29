Возрождение освобожденных территорий и строительство таких перспективных проектов как зона свободной торговли в поселке Алят предполагали рост иностранных инвестиций. Уже через год, начиная с июля, свободная экономическая зона (СЭЗ), созданная в поселке Алят, будет готова принять инвесторов. Для этого глава государства поручил госструктурам активизировать работу в стране и за рубежом.

Главная задача в этой плоскости – наладить прямые контакты с потенциальными инвесторами. Для достижения этой приоритетной цели представители СЭЗ будут командированы в разные страны, а иностранные инвесторы будут приглашаться в Азербайджан. В довесок этому, принято решение об участии представителей СЭЗ в заседаниях наших межправительственных комиссий с различными странами. И хотя межправительственные комиссии у нас существуют, эффективной их работу можно назвать с большой натяжкой. Поскольку ситуация с мобилизацией инвесторов сводится к привлечению в страну подрядчиков. «Мы не возражаем. Мы сейчас даже привлекаем на освобожденные земли иностранных подрядчиков. Но мы хотим, чтобы иностранные инвесторы вкладывали средства в Азербайджан», — отмечал по этому поводу Президент Ильхам Алиев.

Это тем более актуально, что упор при создании СЭЗ делается на привлечение иностранного капитала и технологий, модернизацию промышленности, повышение квалификации рабочей силы. Материализация важнейшей структуры рассматривается при этом в качестве важного звена в реализации принципов открытой экономики, функционально связанное с либерализацией и активизацией внешнеэкономической деятельности, поскольку именно здесь экономика получает высокую степень открытости внешнему миру, а таможенный, налоговый и инвестиционный режимы благоприятны для внешних и внутренних инвестиций.

Доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли считает, что СЭЗ в поселке Алят является серьезным фактором инвестиционной привлекательности нашей страны. И это тем более вдохновляет, что, судя по мировой практике особых экономических зон, такое не всегда и не везде происходит. По той же мировой практике, говорит ученый, в рамках этого весомого инструмента привлечения международных инвестиционных ресурсов применяются, помимо налоговых послаблений, кредитные, монетарные и пр. преференции.

«У нас это тоже предусмотрено, но, опять-таки актуально венчурное кредитование и другие инструменты, которые помогут привлечь капиталовложения в рамках комплексного подхода. Другой немаловажный фактор – как подчеркнул глава государства, дипломатическим корпусам следует усилить работу в этом направлении. Здесь также нелишне приглядеться к опыту Китая, где немаловажное значение для мобилизации инвестиций имеет диаспора. Мы тоже имеем такие возможности. Очень многие наши соотечественники, работающие сегодня в России и других странах, могли бы вкладывать инвестиционные ресурсы в Азербайджан.

Считаю, что посольства и соответствующие межправительственные комиссии должны над этим работать, привлекать инвесторов, соответствующие экономические структуры при правительстве должны провести работу в русле кооперирования. Скажем, открывать филиалы российских предприятий в нашей стране, задействовать инструмент венчурного кредитования и пр. Замечу, что с прошлого года совершенствуется законодательная база и судебно-правовая система, что также должно усилить инвестиционную привлекательность нашей страны», сказал он в беседе с #.

По свидетельству собеседника, необходимо наладить работу с диаспорой. Она будет охотно вкладывать, но для этого нужны соответствующие условия и эффективная пропагандистская работа. Также нелишне привлечь в межправительственные комиссии и представителей зарубежной бизнес-среды:

«Они могли бы предложить изменения, которые их устраивают, — говорит Гарибли. – Считаю, эта практика у нас весьма оригинальна, создана электронная система, при которой все живущие за рубежом соотечественники могут подключиться к соответствующей программе. Если развить эту практику, считаю, для мобилизации инвестиций следует привлекать экспертов для изучения мировой практики и ее применения в Азербайджане».

Можно разработать стратегию в этом направлении, полагает Гарибли, с привлечением предпринимателей и академических кругов, занимающихся исследованиями этой области, а также государственных чиновников: «Считаю, такая комиссия могла бы послужить стимулом роста инвестиций, поскольку, на самом деле, это важный и фундаментальный фактор. Ведь на примере самой динамично развивающейся китайской экономики, в основе ее непревзойденного успеха находится инвестиционная политика. В нашем же случае инвестиционная политика должна выявлять те сравнительные преимущества, которые у нас имеются, и применять их на практике».