Война — это не только ракеты и лозунги. Это ещё и деньги. Много денег.

Всё чаще в новостях мелькает слово «хуситы» — йеменская группировка, которая запускает ракеты по Израилю, топит суда в Красном море и при этом выглядит так, будто у неё бесконечный запас ресурсов. Израиль бомбит, США давят санкциями, а они продолжают наступление. Возникает логичный вопрос: откуда у них вообще деньги на эту войну? И главное — почему до сих пор никто не перекрыл им кислород?

Дальше — только цифры, факты и чёткий экономический расчёт.

Израиль бомбит, США вводят санкции — хуситы нажимают «пуск»

Хуситы выпустили по Израилю 62 баллистических ракеты и минимум 15 беспилотников. В ответ — 13 израильских авиаударов по Йемену, многонедельные авиаудары США в ходе операции «Грубый наездник», десятки санкций и захват 750 тонн иранского оружия в конце июня. Но 23 июля хуситы снова стреляют по аэропорту Бен-Гурион.

Они не сдаются. Более того, они играют на износ: экономический урон Израилю наносится без прямого попадания в здания — закрываются морские порты, дорожает логистика, исчезают поставки.

Как может вооружённая группировка из разорённого Йемена играть в высшей лиге геополитики? Кто платит за войну против Израиля, если у страны нет экономики, нет международного признания, а санкции падают одна за другой?

Жёсткий ответ: эта война оплачена. Добровольно и осознанно. И не только Ираном.

Финансовая анатомия войны: как хуситы зарабатывают на нефти, оружии и санкциях

Хуситы не просто фанатики с ракетами. Это — хорошо выстроенная экономико-военная машина, которая держится на крови, топливе и теневой бухгалтерии.

Вопреки расхожему мнению, у хуситов нет собственного доступа к серьёзной нефтедобыче — крупнейшие месторождения Йемена находятся в провинциях Хадрамаут, Шабва и Мариб. Эти территории либо контролируются официальным правительством, либо находятся под влиянием Саудовской Аравии и ОАЭ.

Однако хуситы прекрасно научились зарабатывать на чужой нефти. Их сила — в логистике, контрабанде и налоговом рэкете.

Нефтяное ядро войны: порты Ходейда и Рас-Иса

Хуситы контролируют ключевые морские порты Йемена — Ходейду и Рас-Иса. Через них идут десятки тысяч тонн импортируемых нефтепродуктов. Источники топлива:

Иран — главный донор, поставки идут как прямая помощь или по серым схемам;

— главный донор, поставки идут как прямая помощь или по серым схемам; Ирак и Оман — как «транзитные» каналы;

— как «транзитные» каналы; Международный рынок через подставных посредников.

Они создают теневую экономику, в которой каждый бензовоз — источник прибыли. Импорт топлива — это огромный рынок, на котором хуситы взимают пошлины, сборы, «налоги на сопротивление», откаты, и это приносит до миллиона долларов в день (по оценкам ООН и аналитиков Financial Times).

Arkan Mars Petroleum: нефтяная прачечная из ОАЭ

Ключевой узел в этой схеме — Arkan Mars Petroleum Company for Oil Products Imports, зарегистрированная в Объединённых Арабских Эмиратах.

По данным Минфина США, именно она:

Помогает хуситам закупать топливо, в том числе иранское;

Оформляет поставки через фиктивные сделки;

Использует непрозрачные цепочки судов — отключённые трекеры, поддельные документы, офшорные регистрации;

— отключённые трекеры, поддельные документы, офшорные регистрации; Осуществляет переводы через банки в Дубае и Маскате, а также через систему hawala — древний способ перевода денег без банков.

Кто платит за это? Платит хуситское руководство через сбор налогов с подконтрольной территории, через йеменских бизнесменов, действующих от имени «гуманитарных фондов», а также частично — Иран, покрывая счета в виде «братской помощи сопротивлению».

Санкции? Они смеются в лицо SWIFT’у

США накладывают санкции — и хуситы открывают новую прокладку.

Запрещают Arkan Mars? Всплывает другая компания в Омане.

Запрещают переводы? Переходят на криптовалюту или WhatsApp.

Запрещают суда? Иранские танкеры просто глушат GPS и меняют флаг в море.

Банковская блокада не работает, когда твои деньги не лежат в банке, а движутся в чемодане, бартере или эфире.

Вишенка на торте — нелегальная торговля оружием

Сеть хуситов — это не только нефть, но и чёрный рынок оружия.

Журналисты Tech Transparency Project выяснили, что через 130 аккаунтов в X и WhatsApp Business продаётся оружие, включая американские винтовки и гранатомёты. На некоторых — маркировка «Собственность правительства США».

Откуда они? Возможно, с поля боя в Афганистане или Ираке. Кто продаёт? Часто — люди, связанные с хуситами или напрямую подчинённые полевым командирам.

Это не просто «лёгкая подработка» — это прямой доход в их бюджет войны.

Почему США бессильны?

Потому что:

Hawala и криптовалюта — не поддаются отслеживанию;

— не поддаются отслеживанию; Арабские посредники не горят желанием ссориться с хуситами;

не горят желанием ссориться с хуситами; Эмиратские компании делают деньги и не спешат закрывать прибыльные схемы;

делают деньги и не спешат закрывать прибыльные схемы; Реальные нефтяные пути проходят через серую зону, где международное право — формальность.

Вывод: сила — в нефти, не в лозунгах

Хуситы стреляют по Израилю не потому что у них «горит сердце за Газу», а потому что у них есть деньги. А деньги приходят не из воздуха — они идут из нефти, поборов, серых схем, и иранских подачек, которые тщательно маскируются под «гуманитарный импорт».

Эта война — дорогой проект, но пока он отлично себя окупает. Порты Ходейда и Рас-Иса принимают танкеры, банки в Маскате и Дубае обеспечивают проводку средств, прокладки типа Arkan Mars Petroleum обеспечивают легализацию доходов.

Хуситы продолжают войну не из-за идеи, а потому что идея хорошо оплачена. Пока оплачена — есть ракеты, есть дроны, есть бойцы.

Но как только деньги закончатся, закончится и «идеология сопротивления». Потому что ни один солдат не пойдёт на смерть за лозунг, если его семья в Сане останется без еды.

Когда перекроются счета — замолчат и пусковые установки.

Именно поэтому экономический фронт — главный. И проигрывает его пока не Йемен.