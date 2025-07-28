Война — это не только ракеты и лозунги. Это ещё и деньги. Много денег.
Всё чаще в новостях мелькает слово «хуситы» — йеменская группировка, которая запускает ракеты по Израилю, топит суда в Красном море и при этом выглядит так, будто у неё бесконечный запас ресурсов. Израиль бомбит, США давят санкциями, а они продолжают наступление. Возникает логичный вопрос: откуда у них вообще деньги на эту войну? И главное — почему до сих пор никто не перекрыл им кислород?
Дальше — только цифры, факты и чёткий экономический расчёт.
Израиль бомбит, США вводят санкции — хуситы нажимают «пуск»
Хуситы выпустили по Израилю 62 баллистических ракеты и минимум 15 беспилотников. В ответ — 13 израильских авиаударов по Йемену, многонедельные авиаудары США в ходе операции «Грубый наездник», десятки санкций и захват 750 тонн иранского оружия в конце июня. Но 23 июля хуситы снова стреляют по аэропорту Бен-Гурион.
Они не сдаются. Более того, они играют на износ: экономический урон Израилю наносится без прямого попадания в здания — закрываются морские порты, дорожает логистика, исчезают поставки.
Как может вооружённая группировка из разорённого Йемена играть в высшей лиге геополитики? Кто платит за войну против Израиля, если у страны нет экономики, нет международного признания, а санкции падают одна за другой?
Жёсткий ответ: эта война оплачена. Добровольно и осознанно. И не только Ираном.
Финансовая анатомия войны: как хуситы зарабатывают на нефти, оружии и санкциях
Хуситы не просто фанатики с ракетами. Это — хорошо выстроенная экономико-военная машина, которая держится на крови, топливе и теневой бухгалтерии.
Вопреки расхожему мнению, у хуситов нет собственного доступа к серьёзной нефтедобыче — крупнейшие месторождения Йемена находятся в провинциях Хадрамаут, Шабва и Мариб. Эти территории либо контролируются официальным правительством, либо находятся под влиянием Саудовской Аравии и ОАЭ.
Однако хуситы прекрасно научились зарабатывать на чужой нефти. Их сила — в логистике, контрабанде и налоговом рэкете.
Нефтяное ядро войны: порты Ходейда и Рас-Иса
Хуситы контролируют ключевые морские порты Йемена — Ходейду и Рас-Иса. Через них идут десятки тысяч тонн импортируемых нефтепродуктов. Источники топлива:
- Иран — главный донор, поставки идут как прямая помощь или по серым схемам;
- Ирак и Оман — как «транзитные» каналы;
- Международный рынок через подставных посредников.
Они создают теневую экономику, в которой каждый бензовоз — источник прибыли. Импорт топлива — это огромный рынок, на котором хуситы взимают пошлины, сборы, «налоги на сопротивление», откаты, и это приносит до миллиона долларов в день (по оценкам ООН и аналитиков Financial Times).
Arkan Mars Petroleum: нефтяная прачечная из ОАЭ
Ключевой узел в этой схеме — Arkan Mars Petroleum Company for Oil Products Imports, зарегистрированная в Объединённых Арабских Эмиратах.
По данным Минфина США, именно она:
- Помогает хуситам закупать топливо, в том числе иранское;
- Оформляет поставки через фиктивные сделки;
- Использует непрозрачные цепочки судов — отключённые трекеры, поддельные документы, офшорные регистрации;
- Осуществляет переводы через банки в Дубае и Маскате, а также через систему hawala — древний способ перевода денег без банков.
Кто платит за это? Платит хуситское руководство через сбор налогов с подконтрольной территории, через йеменских бизнесменов, действующих от имени «гуманитарных фондов», а также частично — Иран, покрывая счета в виде «братской помощи сопротивлению».
Санкции? Они смеются в лицо SWIFT’у
США накладывают санкции — и хуситы открывают новую прокладку.
Запрещают Arkan Mars? Всплывает другая компания в Омане.
Запрещают переводы? Переходят на криптовалюту или WhatsApp.
Запрещают суда? Иранские танкеры просто глушат GPS и меняют флаг в море.
Банковская блокада не работает, когда твои деньги не лежат в банке, а движутся в чемодане, бартере или эфире.
Вишенка на торте — нелегальная торговля оружием
Сеть хуситов — это не только нефть, но и чёрный рынок оружия.
Журналисты Tech Transparency Project выяснили, что через 130 аккаунтов в X и WhatsApp Business продаётся оружие, включая американские винтовки и гранатомёты. На некоторых — маркировка «Собственность правительства США».
Откуда они? Возможно, с поля боя в Афганистане или Ираке. Кто продаёт? Часто — люди, связанные с хуситами или напрямую подчинённые полевым командирам.
Это не просто «лёгкая подработка» — это прямой доход в их бюджет войны.
Почему США бессильны?
Потому что:
- Hawala и криптовалюта — не поддаются отслеживанию;
- Арабские посредники не горят желанием ссориться с хуситами;
- Эмиратские компании делают деньги и не спешат закрывать прибыльные схемы;
- Реальные нефтяные пути проходят через серую зону, где международное право — формальность.
Вывод: сила — в нефти, не в лозунгах
Хуситы стреляют по Израилю не потому что у них «горит сердце за Газу», а потому что у них есть деньги. А деньги приходят не из воздуха — они идут из нефти, поборов, серых схем, и иранских подачек, которые тщательно маскируются под «гуманитарный импорт».
Эта война — дорогой проект, но пока он отлично себя окупает. Порты Ходейда и Рас-Иса принимают танкеры, банки в Маскате и Дубае обеспечивают проводку средств, прокладки типа Arkan Mars Petroleum обеспечивают легализацию доходов.
Хуситы продолжают войну не из-за идеи, а потому что идея хорошо оплачена. Пока оплачена — есть ракеты, есть дроны, есть бойцы.
Но как только деньги закончатся, закончится и «идеология сопротивления». Потому что ни один солдат не пойдёт на смерть за лозунг, если его семья в Сане останется без еды.
Когда перекроются счета — замолчат и пусковые установки.
Именно поэтому экономический фронт — главный. И проигрывает его пока не Йемен.