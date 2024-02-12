С нового года наших граждан озадачили еще одним налогом. Теперь с февраля в рамках начала работы Фонда утилизации автомобилей, будут вводиться новые правила к новым и старым машинам по части налоговой нагрузки.

С ввозимых в страну автомобилей старше 4 лет тоже уплачивается налог при прохождении таможенного оформления. Государственный сбор в этом случае варьирует от 400 до 700 манатов, говорит эксперт по транспорту Эльданиз Джафаров. По его словам, данный сбор необходимо уплачивать, если со дня выпуска автомобиля прошло более четырех лет. Теперь к этим налогам добавился еще один сбор. Как следует из поправок в «Инструкцию о правилах контроля Государственной дорожной полиции за техническим состоянием транспортных средств», по этому документу при техосмотре автомобиля в случаях, предусмотренных законодательством, наряду с уплатой государственной пошлины, водители обязаны предоставить документ об уплате утилизационного сбора, предусмотренного в соответствии с законом «О производственных и бытовых отходах».

Как видно, с нового года в широком перечне государственных сборов станет налогом больше. Как это повлияет на финансовое положение наших граждан? Как отмечает экономист Натиг Джафарли, азербайджанцы и так платят очень много налогов, порой даже не осознавая этого. И если рядовой гражданин может воочию наблюдать, сколько вычисляется с его зарплаты на обязательные страховые выплаты, например, в Государственный фонд социальной защиты, борьбу с безработицей, ОМС и пр., про многие государственные сборы масса населения даже не подозревает, хоть это и не мешает людям исправно платить налоговые вычеты в государственную казну. Например, ценники на товары в магазинах порой вгоняют в депрессию, но покупатель не задумывается, что солидные суммы налогов отражаются в конечной стоимости товара на прилавке.

«В данном случае мы имеем дело с косвенными налогами – налогом на добавленную стоимость (НДС), всевозможными акцизами. Все они отражаются в конечной цене на прилавке, следовательно, и на уровне потребительской инфляции», — уточняет он. Если приглядеться к прогнозируемым бюджетным поступлениям, в текущем году ожидаемые совокупные доходы государственного бюджета в нефтегазовом секторе составят 17 млрд 164 млн манатов. При этом отчисления в госбюджет по линии государственной налоговой службы планируют увеличить еще на 1 млрд 122 млн манат – до 13 млрд 865 млн. Вырастут и таможенные поступления. ГТК перечислит в казну 5 млрд 900 млн манатов, что на 172 млн манатов или на 3% больше прогнозов этого года. На другие источники поступлений придется 388 млн манатов, а по платным услугам бюджетных организаций — 831 млн манатов.

Как уже говорилось, самая «ощущаемая» статья отчислений – налог на доходы физических лиц. На поступления по НДФЛ в госбюджете наступившего года запланированы средства в размере 1 млрд 895 млн манатов и еще 333 млн по упрощенному налогу. Кроме этого, прогнозируемые поступления от НДС составят 7,5 млрд манатов, налог на добавленную стоимость при импорте — 4,2 млрд манатов, акцизы 1,5 млрд, а также акцизы при импорте- 173 млн. На таможенные пошлины придется около 1,5 млрд манатов. Есть еще дорожный налог — 127 млн манатов, доходы от платных услуг бюджетных организаций — 831 млн, а также взносы обязательного государственного социального страхования, уплачиваемые в Фонд социального страхования — 5,2 млрд манатов. Расходы на обязательное страхование автомобиля, квартиры, здоровья, безработицы — это тоже разновидности налогов на общую сумму в 500 млн.

«В итоге все эти суммы уплачиваются из кармана граждан – покупателей и потребителей, — пояснил Н. Джафарли. — Теперь к этим сборам добавился еще и налог на утилизацию машин в размере 10 – 40 манатов. Я не возражаю против уплаты налогов, однако в этом вопросе следует придерживаться оптимальных подходов для нормальной экономической активности».

Его «коллега по цеху» экономист Акиф Насирли тоже усматривает причину поднимающихся потребительских цен в активно растущей налоговой нагрузке на бизнес: «Стабильно растущие сборы по линии Государственного таможенного комитета и Государственной налоговой службы означают активизацию темпов прироста цен, ведь повышающаяся в результате себестоимость товаров и услуг отражается в конечной цене и оплачивается из кармана рядовых потребителей».