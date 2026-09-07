Влияние конфликта США и Израиля с Ираном имеет глобальное влияние, которое ощущают все в мире, в том числе и Турция. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после состоявшегося в Анкаре заседания кабинета министров.

«В части инфляции влияние глобального кризиса, вызванного событиями в Иране, ощущается во всем мире, включая нашу страну. Как и во многих других странах, включая США, цены на нефть достигли исторических максимумов. Особенно заметен беспрецедентный рост цен на дизельное топливо. Похоже, что рост стоимости нефти будет продолжаться, пока не будет найдено решение проблемы в Ормузском проливе», — отметил Эрдоган.

6 сентября вице-президент Турции Джевдет Йылмаз представил программу экономического развития страны на 2027-2029 годы, в которой пересмотрен ряд ключевых показателей. В частности, достижение однозначных значений инфляции правительство в этот раз откладывает до 2029 года. Как сообщил Йылмаз, по данным Центрального банка, влияние войны США и Израиля с Ираном на инфляцию составляет около семи процентных пунктов в сторону увеличения этого показателя.

В контексте ситуации в регионе Эрдоган указал, что «счет за войну, начатую Израилем, оплачивает не только народ Ирана и страны Персидского залива, но и все, кто так или иначе вовлечен в этот конфликт».

«Именно из-за лжи и саботажа со стороны Израиля были сорваны исламабадские договоренности, которые могли бы принести облегчение всему региону. Пока эта радикальная идеология, видящая в самой возможности мира угрозу, не изменится, кризис в нашем регионе не утихнет», — подчеркнул Эрдоган.