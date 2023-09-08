Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Индию для участия в 18-м саммите лидеров стран «Большой двадцатки», сообщает Агентство Анадолу.

Президента во время визита в Нью-Дели сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек, директор Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, глава управления по коммуникациям президента Фахреттин Алтун, главный советник президента посол Акиф Чагатай Кылыч, а также другие официальные лица.

Визит турецкого лидера в Индию продлится до 10 сентября.

Эрдоган примет участие в заседаниях саммита, темой которого в этом году является «Единый мир, единая семья, единое будущее».

Глава государства расскажет на саммите лидерам о шагах Турции в вопросе изменения климата.

На полях саммита Эрдоган также проведет переговоры с главами государств и правительств стран G20.