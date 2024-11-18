Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит на саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро заморозить конфликт на Украине по текущей линии фронта. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, турецкий лидер представит свой план в понедельник на встрече лидеров стран «двадцатки». Источники издания добавили, что Эрдоган предложит Владимиру Зеленскому отложить обсуждение вступления в НАТО как минимум на 10 лет. Кроме того, идея Турции предусматривает создание демилитаризованной зоны в восточной части Донбасса и размещение там «международных военных сил».

Турецкие чиновники считают это наиболее реалистичным способом урегулировать конфликт, хотя и признают, что Украине будет тяжело принять такое предложение, заключает Bloomberg.

Саммит G20 проходит в Бразилии с 18 по 19 ноября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.