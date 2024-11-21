COP29 в Баку выходит на финишную прямую. Все дни Конференции ООН по климату наравне с основной — Синей рабочей зоной работала Зеленая зона. В ней были представлены различные павильоны, как местные, так и иностранные.

Билеты в Зеленую зону можно было приобрести через платформу iTicket бесплатно.

На протяжении всей работы COP29 Зеленая зона была центром демонстрации потенциальных решений по борьбе с изменением климата, обмена идеями и опытом, а также дискуссий, панельных сессий, выставок и других мероприятий.

На стенде Азербайджана в Зеленой зоне гостям дана информация о туристическом потенциале нашей страны, демонстрируется интерактивная карта туристических возможностей и промовидео.

Кроме того, здесь проводятся презентации и дегустации азербайджанской национальной кухни, культуры чаепития, национальных сладостей, местных вин, а также концепции Slow food travel, основанной на принципе сохранения местного биоразнообразия.

Посетителям также демонстрируются изделия ручной работы в таких ремеслах, как ковроткачество, вязание носков, прядение шерсти, роспись по керамике, текелдуз и медное дело.

Посетители могли бесплатно добраться до Зеленой зоны на специальных шаттлах.

Один из самых интеррактивных павильонов в данной зоне организован Турцией. Крупный павильон у Бразилии, а также у ряда азербайджанских компаний.

Предлагаем читателям фоторепортаж из Зеленой зоны: