Израиль намерен работать над созданием коалиции арабских стран, которые хотят ограничить влияние Ирана в регионе. Об этом заявил израильский премьер-министр Нафтали Беннет в интервью газете The New York Times.

По словам премьера, на встрече в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом 26 августа он представит новое стратегическое видение по этому вопросу. «То, что нам надо сделать, чем мы занимаемся, это создание региональной коалиции рациональных арабских стран, которые вместе с нами дадут отпор и заблокируют эту экспансию», — сказал он.

Как отмечает издание, Беннет не вдавался в детали этих планов.

Ранее в августе Беннет принимал в Тель-Авиве директора ЦРУ Уильяма Бернса. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание Ирану, а также развитию сотрудничества в области разведки и безопасности, передает ТАСС.

Интересно, о каком именно влиянии и экспансии Ирана в регионе идет речь? Видимо, имеются в виду правящий в Дамаске режим Асада, шиитские военизированные группы в Ливане, спонсорская поддержка движения Хамас, а также хуситов в Йемене. Получится ли создать арабскую коалицию против этих сфер деятельности Ирана? И что она сможет противопоставить этому влиянию, которое часто связано с шиитским фактором?

На эти вопросы # согласились ответить известные израильские эксперты.

Александр Непомнящий, публицист:

— На протяжении многих лет фундаменталистский иранский режим вкладывает огромные силы и средства в поддержание целого ряда террористических группировок на Ближнем Востоке, стремясь максимально широко распространить своё влияние. Речь идёт о проиранских вооружённых группировках в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене, получающих иранскую финансовую и военную помощь. Самые известные среди них, это — ливанская «Хизбалла», хуситы в Йемене, ХАМАС и «Исламский джихад» в секторе Газа (с 2006 года являющемся, по сути, независимым государством).

Разумеется, иранский режим, пытается играть на исторически сложившемся в исламе шиитско-суннитском противостоянии. Вместе с тем стоит заметить, что ХАМАС и «Исламский джихад», например — радикальные суннитские группировки. Иными словами, Тегеран не столько пытается добиться приоритета шиитского ислама, сколько просто эксплуатирует исторический конфликт в собственных экспансионистских целях. Более того, фактическое подчинение Ливана иранской марионетке «Хизбалле» привело это государство, некогда слывшее «Ближневосточной Швейцарией», на грань политического и экономического коллапса. Аналогичная ситуация сложилась и в Йемене, не говоря уже об увязнувших (не без помощи Ирана) в гражданских войнах Сирии и Ираке. В тяжелейшей экономической и политической ситуации находится и сектор Газа, управляемый ХАМАСом, использующим все получаемые от международного сообщества средства на войну с Израилем, а не на улучшение жизни собственных граждан. Иными словами, везде, где экстремистский иранский режим осуществил своё вмешательство через марионеточные группировки — жизнь людей (как шиитов, так и суннитов) катастрофически ухудшилась.

Стоит также заметить, что иранский режим направил практически все полученные от США (после подписания ядерной сделки в 2015 году) средства (исчисляющиеся миллиардами долларов) на поддержание террористических группировок за рубежом, а не на улучшение инфраструктуры и в целом уровня жизни собственных граждан. Иными словами, трудно сказать, что радикальный фундаменталистский режим в Тегеране действительно пытается улучшить жизнь сторонников шиитского ислама. Скорее, раздувая вражду между шиитами и суннитами, он разрушает целые страны и лишает десятки миллионов людей (включая собственных граждан) нормальной жизни.

Прежнее правительство Израиля под руководством Биньямина Нетанияху подписало ряд исторических соглашений («Соглашений Авраама») с суннитскими арабскими государствами (ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко), входящими в лагерь Саудовской Аравии. Наряду с колоссальными экономическими выгодами, которые принесли эти соглашения всем странам региона, действительно многие эксперты отметили, что таким образом был заложен, своего рода, военный союз — «ближневосточное НАТО», способный стать ответом на экспансию иранского режима.

К сожалению, после радикальной смены внешнеполитического курса США с приходом новой американской администрации и возникновения новой правительственной коалиции в Израиле, развитие и вообще сохранение подобного союза пока туманно.

На деле, политический курс новой израильской правительственной коалиции (в том числе декларированный министром иностранных дел Лапидом отказ от независимой внешней политики в пользу перехода под полное покровительство США) уже привёл к срыву подписания 5-го «соглашения Авраама» с Оманом и резкому ухудшению отношений с ОАЭ.

Вместе с тем катастрофический провал Байдена в ходе вывода войск из Афганистана показал несостоятельность нынешней американской администрации. Учитывая, что в своё время госсекретарь Обамы Керри пытался навязать Израилю «афганскую модель», её нынешний провал, возможно, вынудит израильское правительство осознать проблематичность возложения на США ответственности за безопасность Израиля и вернуться к независимому внешнеполитическому курсу Нетанияху.

В этом случае можно надеяться, что Израиль вместе с лагерем Саудовской Аравии сумеет создать стабилизирующий фактор на Ближнем Востоке, препятствующий разрушительным и опасным иранским усилиям.

Авигдор Эскин, публицист:

— Иран стремится к доминированию в мусульманском мире. Это находит выражение в поддержке хуситов в Йемене, оперативной частью которой являются прямые удары по Саудовской Аравии. Иран оказывает немалое влияние на нынешний Ирак, а также поддерживает террористические организации Хезболла и Хамас и участвует в кровавой бойне в Сирии. Любопытно, что Хамас — это филиал радикального суннитского движения «Братья мусульмане». В этом же контексте следует упомянуть прямое сотрудничество Ирана с некоторыми главарями «Аль Каиды» в последние десять лет.

Последние события в Афганистане могут стать катализатором пробуждения радикальных сил на Ближнем Востоке. Любые прогнозы сейчас будут легкомысленны.

Можем с уверенностью говорить о заметном падении авторитета США с возможной последующей дестабилизацией региона. Израиль останется стабильным и мощным фактором, но перспективы его союзничества с арабскими странами зависят прямо от того, насколько волна радикального исламизма охватит арабские страны после победы талибов в Афганистане.