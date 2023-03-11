Министерство иностранных дел Израиля воздерживается от комментариев по поводу договоренности Ирана и Саудовской Аравии о восстановлении дипломатических отношений. Об этом заявили корреспонденту ТАСС в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«В данный момент мы не комментируем эту тему», — сказали в МИД в ответ на просьбу прокомментировать ирано-саудовское соглашение и его возможные последствия для перспектив нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также до сих пор не давал комментариев по этой теме. В пятницу во время визита в Италию он в очередной раз подчеркнул, что его правительство ставит себе цель добиться нормализации отношений с Саудовской Аравией.