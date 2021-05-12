Денежный перегрев – фактор риска для мировой экономики

Мировая экономика переживает непростые времена, и прогнозы экспертов на будущее не внушают оптимизма. Согласно докладу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), монетарное стимулирование глобальной экономики приведет к перегреву рынков, что станет причиной нового экономического кризиса в 2025 году.

Специалисты составили два основных сценария развития мировой экономики, сообщают «Известия». Согласно базовому сценарию, пандемия коронавируса закончится к середине текущего года, темпы роста мирового ВВП прогнозируются на уровне 4% в год, а цены на нефть вырастут до 82-85 долларов за баррель к концу десятилетия. По сценарию «структурного кризиса» пандемия продлится до середины 2022 года, темпы роста мирового ВВП составят 2-3% в год, а стоимость нефти снизится до 50-55 долларов за баррель в первой половине десятилетия и вырастет до 65 долларов к началу 2030 года. Оба сценария предполагают циклический спад, который ожидается в середине 2020-х. Но в первом варианте он будет следствием перегрева рынков из-за монетарного стимулирования, во втором — продолжением долгового кризиса, в частности в странах Южной Европы и Турции из-за затяжной пандемии.

Этот прогноз # прокомментировал доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов: «Мы наблюдаем существенное монетарное стимулирование экономики, начиная с кризиса 2007-2008 годов. Это проявление реакции ведущих мировых центральных банков на структурный глобальный экономический кризис. По своей сути данный кризис очень похож на кризис, который привел к Великой депрессии в первой половине 20 века. Но в отличие от того времени экономическая наука пришла к изобретению фиатных денег, к механизмам денежного стимулирования, что в значительной степени позволило смягчить последствия кризиса».

Но причины этого кризиса, которые кроются в глубоких структурных диспропорциях мировой экономики, в системной слабости, в несбалансированности экономического развития, не устранены. Потому монетарное стимулирование не может исключать и устранять те факторы, которые связаны с вышеуказанными причинами, а также с глобальной доллароцентричной мировой экономикой, которая основана на доминировании одной валюты.

Монетарные методы, как говорит экономист, должны сопровождаться направлением денежных потоков в инновационно-инвестиционную составляющую, в достижения научно-технического прогресса, чтобы обеспечить пропорциональное развитие мировой экономики.

Этого не происходило, и денежный перегрев, по словам Мамедова, является фактором риска для мировой экономики. Как экономическое развитие в мире будет идти в дальнейшем, по какому сценарию, это важные вопросы, и он считает, что мы становимся свидетелями ситуации, которая может развиваться по трем базовым сценариям. Первый– после резкого накачивания денежной массы будет обвал мировой экономики, и кризис будет более глубоким, чем в годы Великой депрессии.

По второму сценарию миноритарные акционеры будут становиться банкротами. Богатые будут становиться еще богаче, а бедные еще беднее. Неравномерность экономического развития будет углубляться. Проблемы будут решаться за счет более бедных и незначимых с точки зрения доллароцентричной мировой экономики участников рынка. Это тоже очень плохой сценарий, ведь он приведет к углублению неравенства и диспропорции в мировой экономике, что приведет к региональным, а возможно и к глобальным конфликтам.

Третий сценарий– это формирование более эффективной модели экономического управления. Это модель, которую мы видим в странах Юго-Восточной Азии, Китае, когда монетарное стимулирование сопровождается направлением значительной части этих потоков в реальный сектор экономики, когда внедрения достижений научно-технического прогресса фактически обеспечивает развитие. Такой сценарий предусматривает смену моделей и институтов государственного управления. Так, в Китае формируется новое ядро мирохозяйственного уклада, новые модели управления, которые заточены не на стимулирование финансового сектора экономики, а на стимулирование технико-экономического развития. При этом сценарии необходима смена лидера, деглобализация, регионализация мировой экономики. Прежний лидер мировой экономики– США активно сопротивляются этому, но именно этот путь может привести мировую экономику к сбалансированному и гармоничному развитию в долгосрочной перспективе.

Что касается Азербайджана, то, как подчеркивает экономист, в условиях разрушения технологических цепочек и углубления экономического кризиса, наша страна не может полностью остаться в стороне, ведь мировая экономика представляла долгие годы глобальный механизм. Но вместе с тем, он уверен, что Азербайджан и в целом наш регион имеет неплохие перспективы с точки зрения выхода из кризисной экономической ситуации. Мы можем выйти на опережающий и устойчивый, как минимум на 20 лет, экономический и технологический рост при правильной экономической политике и интеграции в регионе.