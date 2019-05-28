«История войн не знает другого подобного предприятия»

К 75-летию высадки союзников во Франции

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После нападения японского флота на Пирл-Харбор и вступления США в войну против Германии и Японии боевые действия развернулись на огромных пространствах Европы, Азии, Африки и Австралии. После поражения немецкой армии под Москвой начавшийся 1942 год ознаменовался рядом больших неудач для союзников по антигитлеровской коалиции.

Когда и где? Вот в чем вопрос

К лету Япония захватила Малайский полуостров и Индо-Китай, Индонезию, бои велись на севере Австралии, Бирме, Индии и Китае. Американские войска потерпели поражение на Филиппинах, капитулировал британский гарнизон Сингапура. Некоторым просветом могли служить победы американского флота в морских сражениях в Коралловом море и у атолла Мидуэй, в которых японский флот потерпел жесточайшее поражение, потеряв большую часть авианосцев и линейных крейсеров. Но тогда это были чисто тактические успехи, их стратегическое влияние было еще впереди.

США еще предстояло развернуть военное производство, вооружить большую армию и просто научиться воевать. Перед союзниками встали очень большие проблемы. В первую очередь необходимо обеспечить тыл в Средиземном море и тем самым обезопасить важнейшие коммуникации. Для этого очень важно было разгромить Африканский немецкий корпус под командованием Эрвина Роммеля.

Второй важнейшей задачей выявилась необходимость найти формы сотрудничества и взаимодействия английских и американских солдат и офицеров. Это была очень сложная задача. О ней подробно в своих мемуарах писали американские и английские военачальники. Особенно сложно складывались отношения в штабах. Сказывались слишком разные подходы, подготовка и даже психология. Военное планирование в двух армиях велось на различных основах, совершенно не совпадали стандарты вооружения и даже обозначения на картах. Человеческий фактор даже между близкими союзниками преподносил такие сюрпризы, что политики и дипломаты хватались за голову. Более трех тысяч американских офицеров всех рангов пришлось отправить на другие фронты, так как они так и не сумели найти общий язык с британскими союзниками. А ведь говорили они вроде бы на одном языке и все же. Достаточно сказать, что пришлось издать англо-американский словарь военной терминологии для английских и американских офицеров.

Проблемой было отсутствие опыта проведения крупных десантных операций с четким взаимодействием армии, флота и авиации. В августе 1942 года в разгар сражения в Сталинграде англичане предприняли разведку боем.

Проблемы взаимодействия родов войск проявились во время высадки в Северной Африке в ноябре 1942 года, на Сицилии и Италии весной-летом 1943 года. Все это требовалось учесть и такое взаимодействие отладить.

В марте 1943 года английские коммандос осуществили налет на французский порт Сен-Назер — Operation Chariot (Операция Колесница). В результате был разрушен единственный на атлантическом побережье сухой док, способный принять такой крупный корабль как линкор «Тирпиц». Немецкое командование вынуждено было перевести его в Норвегию и в морских операциях он фактически участия не принимал, пока не был потоплен в ноябре 1944 года.

Сразу после этого началась подготовка к разведке боем на французском побережье — Operation Jubilee (операция Юбилей). В качестве цели был выбран французский порт Дьеп. Были высажены две канадские дивизии, которые продвинулись на 10 км. В кровопролитных боях они потеряли более 6 тыс. человек и вынуждены были отступить.

Операция у Дьепа показала, что высадка в портах северо-западной Франции и в Бельгии очень сложна из-за сильной немецкой обороны. В очередной раз подтвердилось то, что без завоевания господства в воздухе десант обречен на неудачу. Поражение у Дьепа в значительной степени определилось тем, что немецкая авиация не позволила флоту обеспечить необходимую артиллерийскую поддержку десанту особенно в первой и самой сложной фазе операции. В то же время без захвата крупного порта высадка была обречена на провал в принципе. Это прекрасно понимало немецкое командование и серьезно укрепляло побережье сложными инженерными сооружениями. Эта система получила название «Атлантический вал».

Союзному командованию пришлось решать две взаимоисключающие задачи. Для развертывания крупномасштабных операций во Франции, Бельгии и Нидерландах необходим захват крупных портов, в то же время именно здесь противник ожидал высадки. Решение было найдено членом британского кабинета лордом Маунтбеттеном. Он предложил создать искусственный порт на относительно удаленном побережье Нормандии.

Еще одна сложная проблема была в обеспечении скрытности подготовки высадки. Операция получила кодовое название Overlord (Властелин). Дезинформация противника была поручена английской разведке. С этой задачей она справилась блестяще.

Уже к началу 1944 года в Англии было сосредоточено 15 американских и 16 британских дивизий. Причем численность американской армии быстро возрастала. Скрыть сосредоточение такого количества людей и техники невозможно. Немецкая агентура в Англии несомненно передавала в Берлин сведения о такой концентрации сил и средств союзников. Сколько бы Гитлер не убеждал своих военных, что возможность открытия второго фронта блеф Черчилля и дезинформация английской разведки, военные прекрасно понимали, что высадка дело времени. Осталось выяснить два таких простых и очень сложных вопроса: где? и когда?

Британская разведка пошла на совершенно беспрецедентный шаг. Некоторые планы английского Генерального штаба были подброшены немцам через Испанию. Немецкие военные проанализировали их и пришли к выводу, что они подлинные. В первом варианте излагался план высадки в Норвегии там же, где англичане высаживались в 1940 году. Второй вариант рассматривал высадку в Испании и в дальнейшем на юге Франции с последующим наступлением в Италию на соединение с находящимися там англо-американскими войсками. Немецкий Генеральный штаб считал оба варианта вполне возможными, но считал, что высадка произойдет в районе французского порта Булонь. Тем не менее, войска в Норвегии были усилены.

На северо-запад Франции в Бельгию и Голландию были заброшены группы агентов, задачей которых была разведка и слежение за портами на побережье Франции и Бельгии. Часть из них попала в руки гестапо. Еще на этапе подготовки их инструктировали, что в случае провала они не должны ничего скрывать от немцев, подробно рассказывать о своем задании и соглашаться на перевербовку.

У немцев не вызвало подозрения такое легкое согласие на сотрудничество. Они в большом количестве с помощью захваченных агентов передавали дезинформацию о ложном сосредоточении своих войск. Английская авиация бомбила ложные цели, они обстреливались с кораблей, курсирующих вдоль побережья. Казалось, все подтверждало то, что союзники будут действовать шаблонно в соответствии с логикой немецкого командования.

Со второй половины апреля 1944 года союзная авиация совершила много крупномасштабных налетов на объекты вблизи портов на французском побережье. Особенно досталось Булони. Однако прошел май, а с ним и самое благоприятное время для высадки в Ла-Манше. Казалось и на этот раз пророчество Гитлера сбылось, союзники во Франции высаживаться не будут. Состояние повышенной боевой готовности в немецких гарнизонах было отменено. В штаб-квартире немецких войск в Париже успокоились и занялись рутинными делами. Командующий немецкими войсками в Нормандии Эрвин Роммель обратился к Гитлеру за разрешением отбыть в отпуск для поправки здоровья. После Африки он страдал сложной формой дизентерии и болезнью печени. Разрешение было получено.

Наряду с разведывательным обеспечением требовались и другие формы дезинформации.

В их проведении во всем блеске проявился талант командующего союзными войсками генерала Эйзенхауэра. Будучи опытным штабным офицером, он не стал действовать по шаблону. Немцы тщательно проанализировали свои неудачи в борьбе с десантами союзников в Северной Африке, на Сицилии и в Италии. Поэтому действовать на этот раз нужно было иначе. Среди личного состава распространялись слухи противоречащие один другому. Разные подразделения готовились к высадке по разным схемам, офицеры штабов изучали различные участки побережья. Система подготовки была тщательно продумана, в ней были тесно переплетены действия в настоящих районах высадки и в ложных. Понять где же будет высадка было совершенно невозможно. Еще более тщательно информация скрывалась от моряков и летчиков. Они могли попасть в руки противника в ходе рейдов и налетов на вражескую территорию. А если попадали, то полетные карты были очень ловко искажены. Сколько немцы их не анализировали, однозначного вывода сделать не могли. Тем не менее, даже при такой тщательной подготовке случались досадные проколы, чуть было не поставившие под угрозу успех высадки.

Подробный план Overlord был послан для ознакомления и руководства командующему союзными войсками в Италии английскому генералу Александеру. Подводная лодка, на которой плыл офицер с этим планом, была перехвачена немцами у берегов Испании. В ходе боя она затонула, офицер погиб в первые минуты столкновения. Портфель с документами попал к испанцам, а от них немцам. Через свою агентуру в Испании об этом узнала английская разведка, но Эйзенхауэр пошел на большой риск и не стал серьезно изменять план операции.

В трофейных документах все было настолько полно и четко описано, что это вызвало подозрение в немецких штабах. Особенно то, что в таком подробном плане не были указаны самые существенные детали: место и дата высадки. Хотя о первом можно было догадаться при более тщательном и детальном анализе документов. Сказался недостаток у немцев опыта обработки американских штабных документов. Документы с подводной лодки сочли хитрой дезинформацией и отправили в архив. Интересно, что когда высадка все же произошла по имеющемуся у немцев плану, они еще долго не хотели в это верить. Инерция мышления сыграла с ними очередную и очень злую шутку.

За сутки до дня вторжения – дня D началась посадка на корабли. Это зафиксировала немецкая агентура, но куда направляется огромная армада, знали всего несколько человек. Даже капитаны кораблей были в неведении. Курс и место прибытия им указали только в море. Более 6 тысяч кораблей начали движение в полном радиомолчании. В Берлине и Париже в немецких штабах на западе никаких перемен не ожидали.

(продолжение следует)