«Азербайджан был вынужден провести антитеррористические мероприятия в Карабахе, не имея других вариантов решения проблемы, согласованных в меморандуме (заявление от 10 ноября 2020 года — ред.)».

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Проведение Азербайджаном антитеррористической операции свидетельствует о том, что у Баку не оставалось других вариантов решения проблемы. После заключения перемирия (в 2020 году — ред.), Арменией не были выполнены ряд обязательств. Азербайджан долгое время терпеливо ждал, в частности, открытия Зангезурского коридора», — отметил глава внешнеполитического ведомства Турции.