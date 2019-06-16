И Индия начала торговую войну с США

Индия ввела дополнительные пошлины на 28 товаров, ввозимых из США. Документ, подготовленный Министерством финансов.

Как сообщает APA со ссылкой на Gazette of India, пошлины начнут действовать с воскресенья, 16 июня.

Речь идет, в частности, о таких товарах, как миндаль, яблоки и грецкие орехи.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп решил лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП). Как объяснил американский лидер, решение обусловлено тем, что «Индия не смогла гарантировать Соединенным Штатам, что она обеспечит равный и приемлемый доступ к рынкам». Турцию лишили преференций из-за «уровня экономического развития» страны.

Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США. В ответ Индия пообещала, что примет ответные меры, увеличив пошлины на импорт 30 американских товаров.

| 2019-06-16T11:05:14+00:00 16 июня 2019, 13:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss