Samsung готовит к выпуску смартфоны со встроенным искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют соответствующие торговые марки, которые компания зарегистрировала в разных странах, в том числе в Южной Корее и Великобритании, сообщает портал GalaxyClub.

Отмечается, что среди появившихся торговых марок значатся AI Phone и AI Smartphone, то есть «Телефон с ИИ» и «Смартфон с ИИ» соответственно. По мнению экспертов, это указывает на то, что Samsung планирует запустить на рынок устройства со встроенным искусственным интеллектом. Они будут способны обрабатывать разнообразные команды пользователя без подключения к интернету, используя нейронный процессор.

Он из торговых марок также указывает на планы Samsung предложить не только смартфоны, но и простые телефоны с поддержкой ИИ.

Кроме того, Samsung оформила права на такие бренды, как Magic Pixel, Flex Magic и Flex Magic Pixel, однако их назначение пока неизвестно. Возможно, они связаны с новыми технологиями дисплеев или камер для будущих продуктов компании.