Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в карабахском городе Шуша совместную союзническую декларацию по широкому спектру двустороннего сотрудничества.

«Эта декларация поднимает наши отношения на самый высокий уровень. (…) На сегодняшний день мы создали качественно новые связи. И все пункты этой декларации являются гарантом нашего будущего сотрудничества», — сказал глава Азербайджана во вторник в Шуше по итогам переговоров с турецким лидером. По его словам, в декларации отражены важные вопросы, такие как сотрудничество на международном уровне, политические, экономические, торговые отношения, культура, образование, спорт, энергетическая безопасность, значение Южного газового коридора.

По свидетельству политолога Ильгара Велизаде, подписанный документ, безусловно, поспособствует теснейшей политической, экономической и военно-технической интеграции между нашими странами на равноправной и взаимовыгодной основе, поскольку речь идет о самодостаточных странах.

«В то же время, — заметил он, — Шушинская декларация о союзничестве отражает стремление сторон к совместному решению узловых региональных проблем и открывает широкие горизонты новой политической и правовой платформы. Известно, что наше сотрудничество носит стратегический и долгосрочный характер, и сейчас впору говорить о создании политико-правовой базы, закрепляющей фактически союз двух государств. При этом, рамки подписанного соглашения, его дух и характер позволяют говорить о серьезных перспективах экономической интеграции, а также возможностях реализации серьезных проектов, представляющих решающее значение в контексте геоэкономических реалий нашего региона.

С этой точки зрения отдельного внимания заслуживают логистическая повестка, сопряженная с Зангезурским коридором – поскольку это и укрепление планов наращивания двусторонней торговли, и перспективы для усиленного экономического роста».

Шушинская декларация станет еще одним важным вкладом в создание прочной базы сотрудничества Азербайджана и Турции и укрепления безопасности региона, уверен Велизаде.

В свете посещения Президентом Турции Шуши это сотрудничество приобретает особый оттенок. А с подписанием Шушинской декларации отношения выходят на новый этап, считает депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов:

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что между нашими странами будут подписаны новые контракты. После подписания Шушинской декларации стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией перейдет на новый этап. Замечу, что одним из важнейших направлений декларации является принятие необходимых мер по созданию механизмов свободного движения товаров. В унисон этому соглашение о преференциальной торговле между нашими странами, вступившее в силу с 1 марта сего года, предусматривает реализацию взаимных компромиссов по 15-ти группам товаров. Основная его цель — достижение целевых значений двустороннего товарооборота».

Напомним, что страны стремятся за последующие 3 года увеличить товарооборот с нынешних 4,5 до 15 млрд долларов. К тому же Турция уже занимает место крупнейшего торгового партнера Азербайджана после Италии, сказал депутат:

«После подписания декларации в этом направлении последуют новые шаги и товарооборот будет расти дальше, учитывая дальнейшее развитие потенциала транзитных перевозок на азербайджано-турецких участках международных транспортных коридоров и открытие Зангезурского коридора. Этот транспортный коридор будет интегрирован в коридор Восток-Запад, что обещает рост грузопотока Азербайджана и Турции. Как следствие договора ожидается углубление сотрудничества в экономической сфере, последуют новые договоренности».

По мнению аналитиков, договор о преференциальной торговле между странами, работающий с марта этого года, уже повлиял на рост азербайджанского ненефтяного экспорта. Так, в январе – мае неуглеводородный экспорт из республики достиг 907,6 млн долларов, что по сравнению с тем же временем прошлого года больше на 184 млн долларов, или 25,4 процента.