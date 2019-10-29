Эспер завил об ответных мерах США на захвата нефтяных месторождений в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил о том, что американские власти намерены защищать нефтяные месторождения в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что США намерены силой предотвращать попытки других сторон их захватить, а именно «давать серьезный ответ» на подобные действия.

Министр обороны США также отметил, что нефтяные месторождения являются источником доходов террористических группировок.

Кроме того, глава Пентагона добавил, что «в целом» американские солдаты намерены не допускать на нефтяные месторождения Россию и военных Сирии.

Целью такого решения является предоставление возможности союзным США курдским формированиям «Сирийских демократических сил» (SDF) использовать эти месторождения.