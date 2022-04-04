Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Подчеркивается, что указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств» подписан «исходя из необходимости принятия безотлагательным мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих либо находящихся временно на их территориях, обладателей проездных документов, выданных этими иностранными государствами или Европейским союзом, совершенные в отношении РФ, ее граждан и юридических лиц».