Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства промышленности и информатизации КНР в четверг на фоне отзыва лицензий у китайских телекоммуникационных компаний в США.

На прошлой неделе США, руководствуясь соображениями национальной безопасности, приняли решение отозвать лицензии на работу в стране у китайской телекоммуникационной компании Pacific Networks и ее дочерней компании ComNet.

В заявлении министерства Китая отмечается, что американская сторона должна отозвать свое несправедливое решение в отношении китайских компаний, прекратить неправильную практику обобщения концепции национальной безопасности и политизации экономических вопросов, а также создать честную и справедливую среду для инвестиций и развития китайских компаний в США.

«Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний», — говорится в тексте.