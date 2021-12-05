«Естественно, будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней», — сказал Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1», комментируя новые санкции Запада и, в частности, пятый пакет ограничительных мер ЕС.

Он подчеркнул, что Минск «ни на кого не нападал». «Но раз уже против нас развязана экономическая война, или гибридная война, конечно, действия (Запада — ред.) безответными не останутся. Будут приняты абсолютно адекватные (ответные меры — ред.). Это только часть из них: мы не идем на то, чтобы задействовать весь арсенал, хотя ответы наработаны. И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричные», — сказал глава правительства.(РИА Новости)