Администрация США не собирается заранее предупреждать РФ, каковы будут ответные меры в случае проведения новых кибератак против американских компаний и структур, сообщила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.

«Мы заранее не сообщаем об ударах, которые планируем нанести», — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о том, почему президент США Джо Байден не сообщил российской стороны о том, какие конкретно меры Вашингтон примет в случае новых кибератак из России.

Псаки отметила, что США, передав РФ список секторов, против которых они не потерпят кибератак, разъяснили, в каких случаях «мы оставляем за собой право на ответные действия». (interfax.ru)