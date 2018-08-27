Эмоции — плохой советчик: что заставило Шахрияра Мамедъярова сделать скандальное заявлениет?

Совсем недавно, победив в первом туре Кубка Синкфилда в Сент-Луисе американца Уэсли Со, Шахрияр Мамедъяров поднялся на второе место в текущем рейтинге ФИДЕ. Так, в его активе стало 2821,7 балла. Это был рекордный показатель для Мамедъярова и для азербайджанских шахмат. Предыдущим наивысшим достижением Шахрияра был результат 2814, достигнутый им в феврале этого года. И я, как и огромное число отечественных любителей спорта, вообще, и шахмат в частности, был крайне рад за азербайджанского шахматиста.

Я продолжаю им гордиться и ныне. Шахрияр Мамедъяров остается лучшим отечественным шахматистом, Надеюсь, что в конечном итоге он поднимется на первое место в рейтинге ФИДЕ. И это будет успех всего нашего спорта, всей азербайджанской школы шахмат, а не только Мамедъярова. Подчеркиваю данный момент в связи с тем, что сегодня увидел растиражированное отечественными СМИ заявление этого прекрасного шахматиста.

На своей странице в социальной сети в Facebook он пожаловался на отсутствие спонсора, из-за чего, мол, вынужден участвовать в большом количестве турниров ради денег. Уверен, что детали заявления Мамедъярова уже всем известны. Поэтому, не буду полностью его цитировать и коснусь лишь отдельных тезисов этого, так сказать, крика души.

Итак, в самом начале поста, Шахрияр поведал о том, что проснулся поздней ночью и устал. Мол, именно усталость повлияла на исход его партии с Карлсеном. «После этого я принял решение, что больше не буду играть в турнирах в течение 40-45 дней подряд. Буду играть меньше, чтобы сохранить силы. Играть столько подряд – это просто позор», — написал Шахрияр.

Сразу замечу, что позорной, на мой взгляд, является ситуация, когда спортсмен попался на допинге, на чем-то бесчестном. А вот игра в большом числе турниров — это не позор. Это личный выбор каждого шахматиста. Никто и никого не заставляет выбирать тот или иной график выступлений в турнирах.

Точно также, как никто не заставляет, к примеру, журналиста писать много, в разные издания. Я лично также пишу, наверное, больше всех отечественных коллег по профессии. Пишу в несколько изданий, каждый день. Это мой выбор. Осознанный. И я не делаю из этого подвига, а тем паче трагедии. Точно также работают и многие другие азербайджанские журналисты. В первую очередь потому, что мы любим эту профессию. А уже потом мы рассматриваем, насколько она нас способна финансово обеспечивать. Если любимая профессия обеспечивает комфортный уровень жизни — это круто. Всем того желаю.

Шахрияру Мамедъярову тоже. При том, что шахматы, которыми он занимается профессионально, т.е. выбрал этот вид спорта основным своим источником доходов, обеспечили его всем, о чем только можно мечтать. Наш прекрасный гроссмейстер ездит на дорогом и престижном «Ягуаре». Да и в целом, Мамедъяров просто не может на что-то жаловаться. И я этому только рад. Как рад слышать о каждом случае, когда любимое кем-то дело, выбранная профессия дает возможность жить комфортно.

Тем удивительнее было слышать от прекрасного шахматиста информацию, которая не соответствует действительности. «Сегодня журналист спросил, что заставляет меня играть так много. Я постеснялся ответить, что из-за денег. Не смог сказать, что у такого профессионального шахматиста как я нет спонсора, что я на все турниры еду за свой счет», — написал Мамедъяров на своей странице в Facebook .

Согласитесь, умилительно и удивительно читать о том, что Шахрияр «постеснялся» рассказать какому-то журналисту о том, что он сам обнародовал через такую площадку, как Facebook. Но, сочтем это невинным кокетством со стороны известного шахматиста. При этом, мне сложно найти объяснение причинам, по которым он выдал недостоверную информацию. Дело в том, что поездки азербайджанских шахматистов на различные турниры, включая покупку им авиабилетов, оплату их проживания в отелях, питание и даже выплату суточных, оплачиваются не самими шахматистами.

Есть сумма, ежегодно выделяемая государством на развитие спорта в Азербайджане. В эту сумму входят и средства, которое наше государство тратит на развитие шахмат. По имеющимся у нас данным, в год эта сумма составляет 220.000 манат. В эту сумму входит, в том числе, и оплата всех поездок всех наших шахматистов на различные международные турниры. О том, какое количество этих турниров пройдет в том или ином году, сколько средств нужно для участия в них наших спортсменов, все это расписывается заранее, согласно плану работы Федерации шахмат Азербайджана и Министерства молодежи и спорта.

В итоге, если тот или иной турнир, чемпионат по шахматам проходит согласно заранее утвержденному, согласованному Федерацией шахмат и Министерству молодежи и спорта плану действий на отчетный год, то Шахрияр Мамедъяров или какой-либо иной азербайджанский шахматист не участвует в международных соревнованиях за свой счет. Таким образом, спонсором нашего прославленного гроссмейстера является наше государство, из бюджета которого и выделяются средства на его участие в различных турнирах.

К слову, сегодня об этом официально заявил первый вице-президент Шахматной федерации Азербайджана Махир Мамедов. Он сказал, что спонсором 33-летнего гроссмейстера является азербайджанское государство. По словам М.Мамедова, Ш.Мамедъяров не тратится ни на одно из соревнований, на которых участвует долгие годы: «Возможно, оплачивать тренеров приходится самому Ш.Мамедъярову. Мы не исключаем этого. Потому что все дела, тонкости своей команды знает он сам. Сегодня я вижу для него одного спонсора. Это азербайджанское государство. Если он участвует на клубном уровне, все траты на себя берет и дает дополнительный гонорар SOCAR-Azərbaijan, «Одлар Юрду» или какой-либо российский клуб». При этом Махир Мамедов не исключает, что у Мамедъярова может быть личный спонсор.

Почему то Мамедъяров выносит за скобки то внимание, которое ему оказывалось на уровне Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Федерации шахмат Азербайджана, Министерства молодежи и спорта, после его блестящих побед. В частности, блестящая победа сборной Азербайджана на чемпионате Европы по шахматам в 2017 году, была очень щедро оценена со стороны государства. Говорю это с бесконечной радостью и гордостью за свою страну, которая в состоянии щедро оценивать успехи своих спортсменов.

При этом, я вполне допускаю, что тот же Шахриярр Мамедъяров может банально хотеть зарабатывать больше. Все мы люди, все мы человеки, в конце концов. Но, в стремлении улучшить свое материальное положение нельзя, как мне кажется, озвучивать недостоверную информацию и выдавать себя, обласканного вниманием государства, в качестве человека, ездящего на турниры за свой счет и лишенного спонсорского внимания.

Кроме того, любые вопросы финансового характера можно решать, что называется, не вынося сор из избы. Уверен, что такому прекрасному спортсмену, шахматисту, как Шахрияр Мамедъяров, всегда пойдут на встречу в Федерации шахмат Азербайджана или в Министерстве молодежи и спорта. Ведь все мы продолжаем им гордиться даже после этого поста, который, как мне кажется, был написан на эмоциях и о котором сам Шахрияр, надеюсь, уже сожалеет.

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