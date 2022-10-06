Президент Беларуси Александр Лукашенко будучи на днях в Сочи, взял и съездил в Пицунду, где провел встречу с «абхазским президентом» Асланом Бжания.

Абхазия и так называемая Южная Осетия являются оккупированными территориями Грузии, и за их посещение иностранными гражданами без согласования с официальным Тбилиси по закону грозят те же меры, какие действовали в Азербайджане в период оккупации Карабаха. В Грузии за это могут и не впустить на территорию страны, а в ряде случаев и приговорить к нескольким годам лишения свободы с отсидкой в местной тюрьме.

И это, отметим еще раз, касается даже обычных людей, въехавших туда без предварительного уведомления и получения согласия Тбилиси. А в данном случае речь идет о президенте целого государства, к тому же прекрасно осведомленного о территориальных проблемах Грузии. При этом Республика Беларусь до сих пор признавала территориальную целостность Грузии и никаких дипломатических проблем с ней не имела.

И что же предприняли власти Грузии после незаконного визита Лукашенко?

Посла Беларуси в Тбилиси Анатолия Лиса вызвали в МИД.

Грузинская сторона выразила дипломату «крайнюю озабоченность» и потребовала от белорусской стороны дополнительных разъяснений.

«Встреча касалась визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречи с представителями оккупационного режима», – сказано в заявлении МИД Грузии.

В ведомстве также заявили, что визит «грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права».

«Призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах и не предпринимать действий, противоречащих основополагающим принципам международного права», – говорится в заявлении.

На этом всё. Ограничились призывом. Тут интересны два момента – как отнеслась политическая оппозиция и в целом общество Грузии к такому ответу власти на явно недружественный шаг? Другие государства за такое как минимум порвали бы дипломатические отношения – ведь тут не депутат какой-нибудь незаконно проник на территорию страны, а сам президент. Второе – что хотел показать этим неприглядным поступком сам Лукашенко? Ведь он не мог не понимать, что этот его шаг вызовет реакцию в Грузии.

На эти вопросы по просьбе # ответили известные политологи из самих описываемых стран.

Эксперт из Беларуси, аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич отметил, что приезд Лукашенко на территорию Абхазии это скорее не попытка какой-то демонстрации.

Это результат достаточно долгого давления президента РФ Путина по изменению позиции Минска. «Потому что, напомню, визит Лукашенко начался за два дня до посещения Абхазии. В первый день сам Лукашенко и его окружение выглядели достаточно оптимистичными. Про второй день информации не было, на третий – Лукашенко с ограниченным числом лиц поехал в Абхазию, даже без журналистов. И переговоры там тоже проходили в закрытом формате.

Для Путина важна была не Абхазия, ему важно было продавить вопрос признания со стороны Лукашенко оторванных от соседей территорий, сепаратистских анклавов.

Это часть политики нынешней власти России. Путин рассчитывает на признание в будущем со стороны Лукашенко расширения РФ за счет Крыма, «ЛДНР», и т. д. Это будет предполагать более существенное участие Беларуси в войне против Украины. То есть, не только предоставлением своей территории для нападения, как раньше, а уже в том числе участием личного состава ВС РБ, либо частичным поступлением отдельных соединений армии Беларуси под командование русских для выполнения каких-то задач на других участках фронта», — отметил Тышкевич.

В Беларуси видят опасность этого, считает он. Лукашенко, понимая зависимость от Путина, пытается максимально петлять, увиливать от усиления своего участия в войне против Украины, и в том числе от признания сепаратистских регионов: «То есть, для официального Минска скорее всего (мне сложно судить, почему) наибольшая опасность была в том, что Лукашенко поедет 30 сентября в Москву и вместе с Путиным будет сидеть на мероприятии по подписанию этих договоров, но случилось удивительное. 29 сентября ему каким-то образом удалось вырваться из Сочи и вернуться в Минск. Информация об аннексии новых территорий прошла в государственном информагентстве БелТА всего лишь одной строчкой, маленькой заметкой среди прочего. А ключевыми были сообщения о встрече Лукашенко с иностранными послами и прозвучавших там его якобы миролюбивых заявлениях».

Поэтому случай с Абхазией, возможно, определенный компромисс, и задумка России тут вполне очевидна. Поскольку Абхазия просилась в Союзное государство как независимая страна, то согласие на такое, даже без официального ее признания, существенно ослабило бы позиции официального Минска на международной арене. Лукашенко и так пытается пока увиливать от всего такого в ожидании ХХ съезда Компартии Китая, после которого у него анонсирована встреча с Си Цзиньпинем.

То есть, у Москвы остается мало времени для того, чтобы додавить Республику Беларусь. У Лукашенко есть задача пропетлять всё это время, идя на любые компромиссы, но не уступая по сути, отмечает эксперт.

В таком ракурсе поездка в Абхазию вполне вероятно была одним из таких компромиссов. Причем очень интересно, что сама абхазская сторона назвала визит неофициальным, российские СМИ настойчиво подавали, что этот визит официальный, а белорусские СМИ вообще ограничились любопытной формулировкой – типа, Лукашенко встретился с Бжания, но при этом не указывали кто это такой, а затем в БелТА прошла информация, что Лукашенко посетил «исторические места на побережье Черного моря». То есть, даже не называя Абхазию Абхазией.

«Поэтому, поездка была, и как бы ни пытались сгладить этот факт на официальном уровне – это международный скандал. И в данном случае интересна позиция руководства Грузии.

Уже прошло заявление Тбилиси о том, что они надеются, что официального признания не будет. Была дипломатическая реакция, но мне кажется грузинская сторона осознает поле для маневра Лукашенко и пытается не закрывать ему возможности для отступления. Однако эта ситуация временная, и в случае дальнейших действий Минска, естественно, возможна более резкая реакция вплоть до разрыва дипотношений», — считает Тышкевич.

В свою очередь ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе отметил, что визит президента другой страны на оккупированную территорию не может являться поводом для разрыва дипломатических отношений.

«Ведь это даже не признание. Но уровень реакции властей Грузии все равно был ниже, чем положено. А в данном случае положен отзыв послов. Вот и возникает вопрос – почему? Возможно, грузинские власти знают нечто большее, чем мы. Например, зачем Лукашенко приезжал в Сухуми. Лукашенко мог приехать в Абхазию на предмет поговорить (уговорить) власти коллаборантов на союзное государство с Грузией. Что позволило бы Москве втянуть Грузию в свою орбиту и практически остаться на Южном Кавказе. Так что, сейчас всё может оказаться гораздо печальнее. То, что не отозвали посла — скверно. Но жизнь, а вернее ВСУ, вносит свои коррективы в планы Москвы», — заключил Васадзе.