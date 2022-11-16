Игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что Криштиану Роналду больше не должен играть за клуб. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Большинство игроков «МЮ» считают, что Криштиану Роналду никогда больше не должен играть за клуб. Его зажигательное интервью Пирсу Моргану, в котором он сказал, что «не уважает» тренера Эрика тен Хага, вынудило клуб рассмотреть возможность расторжения его контракта. Игроки считают, что португалец должен покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Ряд игроков предпочитают играть без Роналду, причем Бруну Фернандеш чувствует негативное влияние своего партнера по сборной сильнее всех. Отмечается, что между Бруну и Роналду уже некоторое время существуют «трения». А в недавно появившемся видео видно, что Фернандеш нехотя протягивает руку во время встречи своему именитому одноклубнику.

Напомним, что в своем последнем интервью португалец заявил о предательстве со стороны «Манчестер Юнайтед», а также о неуважении главного тренера команды Эрика тен Хага.

Последний матч «МЮ» против Фулхэма Роналду пропустил. А несколько туров назад он был отстранен от тренировок с основной командой.

В текущем сезоне португалец провел в чемпионате Англии 10 матчей, отметившись одним забитым голом.