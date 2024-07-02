Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список футболистов с худшей реализацией моментов на основании величины xG (ожидаемых голов) на чемпионате Европы 2024 года.

Как передает #, это следует из рейтинга, составленного статистическим порталом WhoScored.

Согласно антирейтингу, Роналду провел на турнире четыре матча, в которых пока не отметился ни одним забитым мячом, но при этом наиграл почти на три гола (-2,9 xG).

На втором месте списка идет бельгиец Ромелу Лукаку (-2,3 xG), чья сборная вылетела с чемпионата после поражения от французов.

Далее следует немец Кай Хавертц с показателем -2 xG, а четвертое и пятое место делят нападающий сборной Сербии Александр Митрович и испанский полузащитник Ламин Ямаль (оба: -1,8 xG).

Кроме того, в список попали французы Антуан Гризманн (-1,6 xG) и Килиан Мбаппе (-1,5 xG), нападающий сборной Хорватии Анте Будимир (-1,4 xG), датчанин Расмус Хёйлунн (-1,4 xG), а также хорват Бруно Петкович (-1,3 xG).

Криштиану Роналду в первом овертайме 1/8 финала Евро не забил пенальти в ворота команды Словении, после чего не смог совладать с эмоциями и расплакался. В этой игре португалец установил своеобразный антирекорд, став первым европейцем в XXI веке, который не смог реализовать 11-метровый на трех крупных международных турнирах. Помимо эпизода в матче со словенцами, Роналду не забил пенальти на ЕВРО-2016 в игре с австрийцами, а также не смог переиграть с 11-метровой отметки вратаря сборной Ирана на чемпионате мира 2018 года в России.