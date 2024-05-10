Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

В ответном полуфинальном матче с «ПСЖ» (0:1) немецкий футболист забил победный гол, а также совершил пять отборов и шесть возвратов владения мячом.

Его единственным конкурентом был крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который в ответном матче полуфинала с «Баварией» (2:1) отметился результативной передачей. Кроме того, бразильский футболист пять раз пробил по воротам.

В финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с «Реалом». Этот матч состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. (championat.com)