Элегантная восточная сказка для взрослых: артисты из России привезли бакинцам три знаменитых спектакля

В Баку стартуют большие гастроли Государственного камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера». Российские артисты привезли бакинцам три постановки, две из которых будут представлены на сцене Азербайджанского театра оперы и балета 17 и 18 декабря.

Как сообщили # организаторы гастролей, завершит турне грандиозный Гала-концерт солистов и оркестра театра, который пройдет 19 декабря в Русском драматическом театре. В программу войдут арии и дуэты из популярнейших опер русских и зарубежных композиторов: П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, Р. Щедрина, А. Алябьева, Дж. Верди, Дж. Россини, Г. Доницетти, Ш. Гуно, Р. Леонкавалло и других.

Не случайно ранее в СМИ было отмечено, что Азербайджан становится одним из самых приоритетных гастрольных направлений для «Санктъ-Петербургъ Оперы».

В прошлом театральном сезоне на сцене Русского драматического театра состоялся Гала-концерт «Шедевры мировой классики».

Нынешние гастроли проходят в рамках «Года театра» и 100-летия Русского драматического театра.

Бакинцы также увидят два уникальных спектакля в постановке Юрия Александрова: оперы «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе и «Фауст» Шарля Гуно. Первый спектакль покажут 17 декабря в Азербайджанском театре оперы и балета.

По словам режиссера, «Искатели жемчуга» – элегантная восточная сказка для взрослых, в которой зрители наслаждаются мелодией и погружаются в волшебную атмосферу. Спектакль поразит публику красочными костюмами и декорациями, созданными народным художником России Вячеславом Окуневым.

Интересно то, что «Искатели жемчуга» — редкий гость российских и зарубежных подмостков, однако, отдельные номера из оперы очень популярны. Например, ария Надира «Je crois entendre encore» и необычайно красивый мужской дуэт для тенора и баритона «Au fond du temple saint» цитируются в кинофильмах и входят в репертуар знаменитых классических и рок-музыкантов.

18 декабря бакинская публика сможет увидеть оперу «Фауст» Шарля Гуно. В современном экспрессивном спектакле Юрий Александров поднимает вечные философские проблемы, размышляет о природе любви и противостоянии ада с раем. Эта постановка, удостоенная Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучший музыкальный спектакль», стала одной из самых пронзительных работ режиссера. «Что такое Дьявол? Нет, это не фантастический персонаж с красными рожками, а зло, которое мы накапливаем в себе… Самое страшное, что есть в современном мире — это безразличие.

Достоевский писал о том, что слезы детей страшнее любой мировой катастрофы. Однако, сегодня бомбы, а еще голод, болезни и природные катастрофы убивают тысячи детей ежедневно. Но разве человека XXI века это волнует? Нет, пока он может безмятежно переключать телевизионные каналы. Задумайтесь, разве вас это не пугает, Сатана уже сидит в нас…», — размышляет Юрий Александров.

И самое главное – все три постановки бакинская публика увидит в том же виде, в каком спектакли были представлены на сцене родного театра. Именно с этой целью в Баку, помимо многочисленной труппы, прибыли фуры с декорациями и световым оборудованием. Количество же артистов, административных сотрудников и представителей команды техник и в общей сложности составило около 150 человек!