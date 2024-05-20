Заместитель председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова раскритиковала телеканалы, обвинив их в пропаганде ложных ценностей в погоне за рейтингами.

Она заявила, что некоторые передачи на телевидении вредят обществу.

Пришло время серьезно поговорить с руководителями телевизионных каналов, считает С.Гахраманова.

«Нужно организовать круглый стол с участием руководителей телекомпаний, чтобы серьезно обсудить этот вопрос. В погоне за рейтингом они пропагандируют дурное, вынося тему семьи в постыдном виде на обозрение общества», — отметила она.