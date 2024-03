Institute for the Study of War пишет, что лавное усилие России – Восточная Украина.

▪️Цель №1 России: захватить оставшуюся часть Луганской области и продвинуться на запад, в восточную часть Харьковской области и северную Донецкую область. Позиционные бои продолжались на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта не произошло.

▪️Цель №2 России: захватить всю Донецкую область, территорию, на которую претендуют российские прокси на Донбассе. 23 марта Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Ивановское. Известный российский блоггер усилил заявление Минобороны России и добавил утверждение о том, что российские войска все еще очищают Ивановское и продвигаются на запад по шоссе Хромовое-Часов Яр и в северо-восточную часть заповедника Ступки-Голубовское-2. ISW не наблюдала визуального подтверждения захвата Россией Ивановского или продвижения к западу от Ивановского. Позиционные бои продолжались северо-западнее Бахмута в районе Богдановки; западнее Бахмута возле Ивановска; юго-западнее Бахмута в районе Клищевки и Андреевки; и к югу от Бахмута около Нью-Йорка.

▪️Южная ось. Цель России: сохранять позиции на передовой и защищать тылы от ударов Украины. Российские войска недавно продвинулись в западной Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев в районе Роботина и Вербового.

▪️Российские силы все чаще используют дроны FPV в ночное время. Российские силы обладают значительными возможностями радиоэлектронной борьбы в этом районе, что вынуждает украинские силы регулярно переключать частоты, на которых работают украинские беспилотники. Российские силы сбрасывают слезоточивый газ с беспилотников в этом районе и что газ выводит из строя украинские артиллерийские и пехотные группы.