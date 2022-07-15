Российские войска после «оперативной паузы» начнут масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут. Об этом в четверг, 14 июля, говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

В то же время, специалисты отмечают, что нет указаний на то, как скоро это наступление начнется и где именно будет сосредоточено.

Аналитики сообщают, что оккупанты начали наступать в 8 км от Северска на Верхнекаменское. В Генштабе ВСУ ранее заявляли, что атаки врага в этом районе отражены. В то же время российские наемники писали, что якобы установили «оперативный контроль» в Северске.

Кроме того, украинская армия дала огневой ответ российским военным, штурмовавшим населенные пункты к юго-востоку от Бахмута. Бои велись в 20 км от города.

«Армия РФ возобновила наступательные операции к северо-востоку от Авдеевки, вероятно, пытаясь обойти украинские укрепления в этом районе», — объясняют эксперты.

Вместе с тем уточняется, что украинские силы остановили продвижение русских в Каменке, примерно в 6 км к северо-востоку от Авдеевки, после того, как ранее в тот же день российские войска якобы частично добились успеха в этом районе. (Корреспондент.нет)