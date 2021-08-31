По данным Европейской комиссии, 70 процентов всех взрослых жителей ЕС прошли полную вакцинацию от COVID-19. Более 258 млн европейцев тем самым получили максимально возможную защиту от коронавируса, сообщило брюссельское ведомство во вторник, 31 августа.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость скорейшей вакцинации еще не привитых европейцев, а также граждан остальных стран мира. «В этом мы и дальше будем поддерживать наших партнеров», — заверила она, напомнив, что пандемия еще не закончилась.

Фон дер Ляйен также сообщила, что с декабря 2020 года Евросоюз экспортировал 700 млн доз вакцины от коронавируса в 130 стран мира. Кроме того, ЕС является одним из крупнейших доноров инициативы COVAX, указала она и заявила о необходимости прилагать еще больше усилий в этой связи. «Мы преодолеем пандемию только тогда, когда победим ее в каждом уголке мира», — подчеркнула глава Еврокомиссии. (DW)