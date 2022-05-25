По меньшей мере 20 человек, в том числе 18 детей и двое взрослых, были застрелены во вторник в начальной школе города Ювалд (штат Техас) преступником, который был ликвидирован правоохранителями. Об этом сообщил в эфире телекомпании CNN сенатор штата Техас Роланд Гутьеррес, передает ТАСС.

Как он пояснил, информацию о выросшем количестве жертв ему сообщили рейнджеры штата Техас, участвующие в расследовании инцидента. По словам Гутьерреса, на данный момент известно о 18 погибших среди детей, а также трех взрослых, в числе которых и злоумышленник.

Стрельбу в школе Ювалда открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Ромас. Злоумышленник действовал в одиночку, прибывшие на место инцидента полицейские ликвидировали его. По словам губернатора, подозреваемый был вооружен пистолетом, кроме того, у него, предположительно, была при себе винтовка.