Еда заморская, когда же будет своя?

В то время как чиновники поют дифирамбы устойчивому развитию приоритетной для страны отрасли сельского хозяйства, даже далекие от экономических познаний граждане ощущают на себе спад местного производства и рост продовольственных цен.

Надо признать, что в отличие от прошлых лет, когда в стране еще не проводилась кампания всесторонней поддержки фермера и подъема традиционных сфер агропрома, ситуация на столичных рынках была гораздо лучше. По мнению специалиста в сфере сельского хозяйства Вахида Магеррамова, корень проблемы в сокращении местного производства, поскольку на сегодняшний день оно покрывает внутренний спрос всего на 50%.

По данным специалиста, объемы импорта увеличиваются с каждым годом, демонстрируя меру упадка важнейшей отрасли, призванной кормить страну. Примечательно, что в текущем году этот показатель продолжил рост, а по итогам семи месяцев в страну ввезли продуктов питания на 768 млн. долларов. Упомянутая сумма превысила прошлогодний показатель на 20 млн. долларов, продолжив устойчивую тенденцию преобладания заморской еды в рационе населения и оттока валюты в карманы иноземных фермеров. Ведь если вспомнить, еще пять-шесть лет назад страна импортировала продовольствия на 180–200 млн. долларов меньше.

Важнейший продукт потребительской корзины азербайджанцев – хлеб, т.е. пшеница, по-прежнему завозится из-за рубежа. В структуре продовольственного импорта текущего года основной объем пришелся на пшеницу, говорится в последних сводках Государственного таможенного комитета (ГТК). Этого злака ввезли на 598,424 тыс. тонн (рост на 16,8%), или $106 млн. 45,92 тыс. в денежном выражении. Данное обстоятельство свидетельствует о сокращении местного производства к прошлому году, кстати, запомнившемуся падением урожайности зерновых на 4,4% (136,237 тыс. тонн) — до 2 млн. 928,845 тыс. тонн. При этом урожайность зерновых в минувшем году составила 29,8 центнеров с га против 30,6 центнеров с га годом раньше.

Таким образом, несмотря на государственную поддержку отрасли, ежегодно выделяемые субсидии и государственные средства, призванные поднять урожаи зерна, отведенные под зерновые площади — 65-70% от пригодных для земледелия участков, внутренняя потребность в размере 1,4 млн. тонн пшеницы полностью зависит от импорта. При этом не первый год продолжается курьезная ситуация с показателями импорта и местного производства — Минсельхоз настаивает на внутреннем производстве 1 млн. 800 тыс. тонн пшеницы, несмотря на данные Госкомтаможни о ежегодном ввозе 1,4-1,6 млн. тонн этого злака главным образом, из России.

Объемы ввоза плодоовощной продукции в текущем году, напротив, понизились на 3,4% до 174,051 тыс. тонн (95 млн.979,02 тыс.). Ставший притчей во языцех мясной кризис который год обрастает неприятными деталями растущего импорта. Несмотря на то, что объемы ввоза за отчетный период составили 25,687 тыс. тонн (спад на 1,4%), или $37 млн. 827,39 тыс. в денежном выражении, в целом положение отрасли обстоит не лучшим образом, поскольку при внутреннем спросе на уровне 840 тыс. тонн, объемы производства не превышают 302,2 тыс. тон. Падающее производство естественным образом способствует росту объемов ввоза. К примеру, в прошлом году Азербайджан импортировал мяса на $63 млн. 128 тыс.

Между тем, импорт масел растительного и животного происхождения также увеличился по итогам семи месяцев этого года на 42,3% — до 98,689 тыс. тонн ($90 млн. 803,59 тыс.). Объемы ввозимого сливочного масла, напротив, уменьшились на 20,7%, или $42 млн. 987,73 тыс. в денежном выражении. На продовольствие в текущем году пришлось 13,3% всего импорта.

Для полноты картины отметим, что продовольственный импорт за прошлый год достиг отметки в 2 млрд. 386 млн. 500 тыс. манатов (1 млрд. 403 млн. 818 тыс. долларов). К сожалению, это не предел. В перспективе поток импортного продовольствия на местный рынок может усилиться вследствие падения валют России, Турции и Ирана, считают в экспертных кругах, а местные сельхозпроизводители рискуют оказаться в зоне риска из-за наплыва более дешевой заморской еды.

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