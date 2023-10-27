Донер – самый популярный фаст-фуд в нашей стране. Продается чуть ли не на каждом шагу, как в кафе, так и в будках, так что можно купить и перекусить по дороге. Приятный запах мяса так и манит прохожих, правда, вкус в основном уже не такой, каким был, когда донеры только появились на нашем рынке. Но стоит он недорого, готовится за считанные минуты, потому неудивительно, что пользуется спросом, особенно у школьников и студентов. Однако это та еда, которой легко отравиться. Во-первых, продукты могут быть некачественными, во-вторых, условия, в которых донер готовится часто не надлежащие. Его часто готовят без перчаток, у донерчи не всегда есть условия даже помыть руки и т.д.

Периодически в стране фиксируются такие массовые отравления, а сколько происходит отдельных случаев вообще неизвестно – мало кто обращается к врачу, если состояние не критическое. Некоторые знают, что рискуют, но считают, что им повезет, а многие о такой вероятности и не задумываются.

На днях произошло очередное массовое отравление этим фаст-фудом. В поселке Бина Хазарского района столицы донером отравились 24 школьника. Многие приобрели его из-за его дешевой цены – он стоил всего манат. В подведомственной TƏBİB Детской инфекционной больнице № 5 при Сабунчинском медицинском центре каждому из них оказаны необходимые медицинские услуги. Восемь детей (трое под расписку родителей) выписаны на амбулаторное лечение. В настоящее время в медучреждении продолжается лечение 16 человек. Их состояние оценивается как стабильное, сообщает Report.

Состояние здоровья пострадавших детей находится под контролем Министерства науки и образования Азербайджана, Управления образования города Баку, а также руководства TƏBİB. Агентством пищевой безопасности совместно с сотрудниками соответствующих учреждений установлено, что причиной произошедшего стало употребление донера, изготовленного на предприятии общественного питания «Шах донер». Была проведена его проверка, взяты образцы используемых на предприятии вареного куриного мяса, айрана, хлеба, майонеза, овощей и других продуктов и переданы в лабораторию Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов с целью экспертизы. Деятельность донерной на сегодняшний день приостановлена.

Председатель Союза свободных потребителей (СССП) Азербайджана Эйюб Гусейнов комментируя # ситуацию, напомнил, что, когда в республике появился птичий грипп, было запрещено изготавливать и продавать куриные донеры. Но в стране было создано два предприятия Azprotein foods и Səhliyalı, которые закупили дорогое оборудование шоковой заморозки, так что продукция соответствует всем нормам безопасности. И им было разрешено производить донеры как из говядины, так и из курицы. А затем эти донеры в упаковке привозят в донерные. Но исследование ССП показало, что такие донеры не используют даже в 0,5 % донерных. Зато во многих используется дешевое мясо непонятного происхождения.

«Наряду с этим мы постоянно видим сообщения о том, что сотрудники МВД обнаруживают в огромном количестве мясо неизвестного происхождения, конину, ослятину. Но несмотря на рейды и выявление такой продукции, меньше некачественного мяса не становится, а все, потому что на него есть спрос. Где? Именно в донерных. В Азербайджане более 15 тысяч таких объектов общепита, и они пользуются популярностью у населения. Иногда можно увидеть, что у них есть документы на мясо, но они не всегда соответствуют действительности. Необходимо, чтобы был достоверно известен источник происхождения мяса в каждой донерной. Два года я был членом общественного совета при Агентстве продовольственной безопасности и неоднократно предлагал заняться ситуацией с донерными. Одним из моих предложений было создание так называемых образцовых донерных», – сказал эксперт.

По его словам, ССП – сторонник того, чтобы потребитель приобретал товар по максимально возможной недорогой цене, но при этом этот товар должен быть безопасным. Не может нормальный донер стоить так дешево, уж точно не один манат.

«Несколько лет назад в стране был принят стандарт для донерных, но никто не следит за его выполнением, никто не проверяет санитарное состояние этих объектов и то, соблюдают ли правила гигиены работники. Потому, неудивительно, что купленными там донерами можно отравиться. В особой зоне риска молодежь, ведь именно она чаще всего покупает такой фаст-фуд. За качество и безопасность должны отвечать соответствующие структуры. Так, Агентство продовольственной безопасности должно в этом вопросе активно сотрудничать со СМИ, должен быть и общественный контроль», – резюмировал Гусейнов.