Что нового в «конвертной» системе зарплат?

Государственная служба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты порадовала население заявлением, что через электронно-информационную систему по уведомлению о трудовых договорах постоянно контролирует начисление гражданам зарплат не ниже минимального уровня — 180 манатов.

Ведомство информирует, что в упомянутой электронной системе собрана вся информация о заключенных трудовых договорах, а также об их расторжении или внесении изменений. Иными словами, «умная» система позволяет его сотрудникам в режиме реального времени видеть все заработные платы, установленные по заключенным трудовым договорам.

«Работодатели были проинформированы о том, что с 1 марта текущего года эта сумма должна быть доведена до 180 манатов, если ранее была установлена зарплата в размере ниже этой суммы», отмечается в сообщении. Что же касается недобросовестных работодателей, уклоняющихся от соблюдения упомянутых требований, в их отношении предусмотрены серьезные финансовые санкции, пригрозили в Госслужбе.

На это заявление уже отреагировали независимые аналитики и рядовые граждане, отметившие в беседе с # следующие нюансы: зарплаты действительно контролируются на минимальном уровне. Однако ни заявленный контроль Госинспекции, ни многообещающие поправки в налоговый кодекс пока еще не решили проблему «серой бухгалтерии». Почему? Это вопрос к ведомству, которое, по его же заявлению, располагает совершенной электронной системой, где собрана вся информация.

Кстати, на это указывает и небольшой опрос, проведенный редакцией и выявивший факты сокрытия реальных зарплат. Наши респонденты отмечали, что с увеличением минимальной оплаты труда работодатели повысили официальную часть зарплаты чуть больше 180 манатов и ровно на эту же сумму сократили другую часть, выдаваемую в конверте. Словом, реальные зарплаты остались на прежнем уровне, просто работодатели изъяли из «конвертной» зарплаты недостающие 50 манатов и прибавили эти деньги к официальной ее части.

«Минимальный порог оплаты труда в Азербайджане составлял раньше 130 манатов и многие коммерческие структуры заключали официальные трудовые договора чуть выше «минималки». Теперь эта сумма увеличена до 180 манатов, и сегодня многие работодатели в трудовых договорах пишут сумму, чуть превышающую новый минимальный порог оплаты труда. Суть происходящего понятна — работодатели не желают платить налоги и социальные отчисления. Но есть и положительный момент — с ростом минимальной заплаты повысились бюджетные отчисления частного сектора в Государственный фонд социальной защиты на 12 манатов», — сообщил эксперт-экономист Натиг Джафарли.

А ведь под занавес минувшего года сердобольные чиновники Минналогов избавили бизнес от подоходного налога, обещая, что этот шаг выведет из тени реальные доходы граждан и повысит объемы государственных сборов. Поле этого уже в начале текущего года минимальная зарплата в стране была увеличена до 180 манатов и теперь Госинспекция Минтруда рапортует, что рьяно отслеживает начисление зарплат не менее этой суммы. Но как обстоят результаты с выходом из тени зарплат выше установленной минимальной планки? Есть ли первые результаты налоговых каникул и что конкретно сделано Госинспекцией и Минналогов в этом направлении? К сожалению, пресса и чиновники как будто позабыли о победных лозунгах конца прошлого года, когда налоговые льготы провозгласили чуть ли не панацеей от конвертной системы зарплат.

Напомним, что в конце минувшего года освободили от 14% подоходного налога на семь лет зарплаты работников ненефтяного сектора до 8 тыс. манатов. Целью этого шага называли борьбу с серой бухгалтерией и поддержку ненефтяного сектора экономики. Эффективность такого подхода изначально вызвала вопросы в экспертном сообществе, поскольку взносы по социальному страхованию с зарплат остаются в силе.

И если до налоговых правок бизнесмен-частник выдавал деньги через «серую» бухгалтерию, так как каждая зарплата обходилась ему дополнительно в 39%, где 14% приходятся на подоходный налог и 25% выплачиваются в фонд социальной защиты, сегодня социальные отчисления остаются. Словом, гарантии, что работодатель решит оплачивать 25% социальных отчислений, оформляя «белые» зарплаты сотрудникам, не было изначально. Правда, высказывалось мнение, что при снижении суммы социальных отчислений у бизнеса появится мотивация для выхода из тени, поскольку «серая» бухгалтерия сопряжена с дополнительными издержками и головной болью.

Тем временем данных об оплате труда большей части занятого населения просто нет, эта огромная часть рынка — площадь тени. Легальный рынок труда охватывает лишь треть занятого населения. Оформленные трудовые отношения в нашей стране имеют чуть более полутора миллионов человек, тогда как, по данным независимых источников, порядка 4,5 млн. работников юридически нигде не значатся.