В среднем по статистике зарплаты постоянно растут, но благосостояние людей от этого не улучшилось. Всему виной ценовой рост – в этом году он ощущается особенно сильно.

За годы пандемии тенденция роста цен зашкаливает, а потому любые традиционные стимуляторы инфляционной динамики будут ощущаться на этой волне особенно остро. На этот раз роль маховика может сыграть индексация зарплат и социальных выплат. По мнению экономиста Эльданиза Амирова, по этой причине уже с февраля ожидается новый виток цен, а потому следует уже сейчас поразмыслить над тем, как избежать этой напасти, и предпринять упреждающие меры.

«В ближайшие 10-12 дней будут подписаны указы об увеличении с января заработной платы сотрудников различных сфер, и это в целом позитивное обстоятельство может вызвать «побочку». Противостояние подорожанию уже заявлено главной задачей наступающего года. Так, накануне министр экономики Микаил Джаббаров сообщил о примате усиленных мер по предотвращению искусственного роста цен. Как видно, правительство настроено серьезно и готово следовать заявленной цели. Проблема в центре внимания и это хороший знак», — сказал он в беседе с #.

По словам Амирова, меры денежных властей и правительства позволили несколько сдержать инфляцию, которая на протяжении истекших 4 – 5 месяцев текущего года была достаточно ощутимой. При этом повышение зарплат может простимулировать новую волну подорожания, начиная с февраля наступающего года.

«Увеличение доходов отразится на экономической активности, приведет, соответственно, к росту потребления и цен на товары, а следом подорожают услуги. Например, парикмахер или портной попытаются компенсировать свои расходы, повысив плату за свои услуги. Кроме того, наблюдая рост зарплат бюджетников, работники частной сферы постараются восстановить, так сказать, «социальную справедливость», и повысят цены на свои услуги. Ведь им поднять зарплаты некому. Эта нормальная экономическая данность – рост зарплат, доходов всегда приводит к росту потребления, следовательно, растут и цены», — поясняет экономист.

Но в нашей практике инфляция обычно намного серьезнее и превышает по масштабам первопричину, говорит он.

«Происходит это в силу ценового диктата со стороны монополий. Кодекс конкуренции обсуждается в нашей стране уже 15 лет, а закон так и не приняли. А ведь это одна из причин подорожания. Между тем, инфляция – это, конечно же, тяжелый удар не только по рядовым гражданам, но и по темпам экономического развития страны. Поэтому так важно принимать превентивные меры уже сейчас, не дожидаясь февральского подорожания», — рекомендует Амиров.

На взгляд экономиста Натига Джафарли, инфляционные процессы в нашей стране, действительно, стимулируют монополии, особенно в сегменте импорта. В целом же, говорит собеседник, цены растут в силу объективных и субъективных факторов. В числе первых он назвал глобальное подорожание, вызванное последствиями пандемии и повышение регулируемых государством цен. Отсутствие здоровой конкуренции – вторая причина. Монополизация рыка приводит к безраздельному господству на нем отдельных игроков, которые диктуют цены.

Доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов добавляет, что, помимо импорта инфляции с мировых рынков на азербайджанский рынок, к причинам можно отнести такие внутренние факторы, как повышение тарифов на услуги естественных монополий в течение года, недостаточный уровень демонополизации отечественной экономики, а также недостаточный объем внутреннего производства.

Озабоченность возможной инфляцией вызвал в экспертных кругах утвержденный под занавес недели пакет распоряжений, предусматривающих повышение с 1 января 2022 года заработных плат работников системы образования и ряда организаций, финансируемых из госбюджета. По этому документу где-то на 20 – 30% процентов увеличится заработная плата 165 тыс. работников системы образования. Для этого в госбюджете на следующий год предусмотрено 273 млн манатов.

Кроме этого, в среднем на 20 процентов вырастут заработные платы руководителей и других сотрудников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана. Как сообщалось ранее, глава государства в октябре 2021 года поручил правительству принять дополнительные меры по улучшению социального благополучия граждан. Данные меры в 2022 году охватят свыше 2,1 млн человек, на их финансирование из госбюджета будет выделено 1,5 млрд манатов.