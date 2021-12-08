В новый год наша страна вступает с новыми ценами. Серьезная инфляция на местном потребительском рынке нашла-таки официальное признание, аргументируемое глобальным подорожанием товаров и услуг. В такой ситуации встает вопрос адекватной индексации зарплат и социальных пособий.

В самом начале заявленных правительственных мер, в обществе присутствовал позитивный настрой, кстати, подпитываемый указом о дополнительных мерах по защите социального благосостояния населения. Впрочем, декларируемые показатели следующего финансового года, особенно по части ожиданий бюджета Государственного фонда социальной защиты, поубавили волну радужных прогнозов. Но фрагментарные выступления все же присутствуют.

Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев сообщил про ожидания среднего прироста зарплат в следующем году на 40-50%, а вот пенсии, по его словам, могут вырасти на 40-45 манатов.

В следующем году, говорит Гулиев, пенсии для иных категорий граждан, социальные пособия и стипендии увеличатся почти в два раза, поскольку на фоне повышения цен нужны и шаги по защите социального благосостояния: «В ходе парламентских обсуждений бюджета отмечалось, что в первой половине следующего года ценовой рост может прекратиться полностью. И если в этом году инфляция в среднем была на уровне 8-10 процентов, то в следующем году она может понизится до 3-4 процентов, а значит, доходы превысят расходы», — цитируют парламентария СМИ.

Рядовые граждане принимают такие заявления с долей объяснимого скепсиса:

«Зарплаты, конечно, прибавят, но ведь это копейки, — сообщила корреспонденту # уборщица в здании районной исполнительной власти. – Каждый год прибавляют несколько манатов, а цены очень сильно растут. В этом году пойти на рынок стало почти в два раза дороже, чем в прошлом». «Повышение зарплат нас вряд ли коснется, — говорит работник цеха по производству пластиковых окон. – Я даже не оформлен на работе, получаю свои 500 манатов в месяц. Конечно же, этого едва хватает на жизнь при растущих сегодня ценах. Но других вариантов пока нет».

Повышение зарплат коснется бюджетников, а вот каким оно будет – покажет время, хотя почва для определенных прогнозов на грядущий финансовый год уже имеется:

«Судя по документу, представленному в парламент Министерством финансов, в следующем году среднемесячная заработная плата вырастет всего на 8,7%, — сказал по поводу заявлений Гулиева экономист Неймат Алиев. – Приведенные цифры пока под сомнением и зависят от того, насколько сбудутся прогнозы макроэкономического роста на следующий финансовый год. Между тем, согласно заключению Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2022 год, становится ясно, что в следующем году выплаты по пенсиям увеличатся всего на 3,9 процентов».

Традиционно под занавес года центральным событием становится индексация пенсий и зарплат. Как водится, уже в первые месяцы нового года мы узнаем о желанных надбавках. Пока эти значения не подсчитаны и говорить что-то конкретное на предмет грядущих надбавок рано. Впрочем, оснований для 50-процентного роста зарплат Алиев не видит: «Непонятно на основании каких-таких фактических данных делают выводы о 45 – 50-процентном росте зарплат и повышении пенсий на 40 – 45 манатов», — пояснил экономист.