Глава МИД Джейхун Байрамов уклонился от ответа на вопрос журналиста о выявлении агентурной сети Франции.

«Мой ответ таков, что мы опираемся на информацию, которая у нас есть. Два сотрудника посольства Франции объявлены персонами нон-грата. До этого мы предъявили им ноту, чтобы в отношении этих лиц были приняты серьезные меры.

Франция не отреагировала на наши требования и мы приняли решение. Потребовали, чтобы эти люди покинули пределы страны в течение 48 часов».

По словам министра, Лейла Абдуллаева была вызвана в МИД Франции и они ответили азербайджанской стороне аналогично, выслав двух наших дипломатов.

«Но у них не было на то оснований, в отличие от нас», добавил Дж. Байрамов. (Минвал.аз)