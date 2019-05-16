Число претендентов на пост президента США растет

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, представитель Демократической партии США, заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента страны, сообщает РИА Новости.

«Я Билл де Блазио, и я баллотируюсь на пост президента, потому что настало время поставить работающих людей на первое место», — заявил мэр в видеоролике, опубликованном на сайте его избирательной кампании.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, и действующий президент Дональд Трамп, как ожидается, будет баллотироваться на второй срок. Ранее к президентской гонке официально присоединились сенатор-демократ Берни Сандерс и ряд других известных представителей Демократической партии.