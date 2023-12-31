Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана был вынесен на обсуждение вопрос об утверждении выдвижения кандидатуры Аваза Бабирхан оглу Темирхана.

Как передает АПА, об этом сообщила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

После обсуждений вопрос об утверждении выдвижения кандидатуры самовыдвиженца Аваза Бабирхан оглу Темирхана был поставлен на голосование и принят.

Таким образом, число утвержденных выдвижений на пост президента достигло 17.

Напомним, что 19 декабря ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на пост Президента от правящей партии «Ени Азербайджан». 30 декабря Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента. На заседании 21 декабря ЦИК утвердил выдвижение кандидатур самовыдвиженцев Захида Оруджа и Фуада Алиева, кандидата в президенты от партии «Великое созидание» Фазиля Мустафы, кандидата в президенты от партии «Великий Азербайджан» Эльшада Мусаева, кандидата в президенты от партии «Народный фронт целостного Азербайджана» Гудрата Гасангулиева и кандидата в президенты от партии «Национальный фронт» Рази Нуруллаева, на заседании 26 декабря – выдвижение кандидатур самовыдвиженцев Сарвана Керимова, Матлаба Муталлимли, Абуталыба Самедова, Фикрета Юсифова, Юсифа Багирзаде, Арзумана Абдулкеримова, Юнуса Огуза и Гуламгусейна Алибейли. 30 декабря комиссия утвердила выдвижение кандидатуры Намизада Гейдар оглу Сафарова.

Отметим, 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.